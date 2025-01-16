Помер культовий кінорежисер Девід Лінч

Знаменитий американський режисер Девід Лінч помер у віці 78 років. Раніше було відомо, що у нього діагностували серйозне захворювання.

Режисер та сценарист Девід Лінч, відомий кінопроєктами "Твін Пікс" та "Синій оксамит", помер. Він створював сюрреалістичне кіно у стилі нуар, експериментував та отримав визнання критиків. Про це пише 24 Канал з посиланням на офіційну сторінку режисера.

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З глибоким жалем про втрату сповістила родина режисера. Наразі близькі Девіда Лінча просять про усамітнення та спокій.

У світі утворилася велика діра від того, що його більше немає з нами. Але, як він казав: "Дивіться на пончик, а не на дірку". Це прекрасний день із золотим сонцем і блакитним небом на всьому шляху,

– написала сім'я Девіда Лінча.

Улітку 2024 року Девід Лінч зізнався, що йому діагностували емфізему – хронічну хворобу, що ускладнює дихання. Причиною захворювання стала багаторічна погана звичка режисера – куріння.



Девід Лінч / Фото з фейсбуку режисера

Чим відомий Девід Лінч

Девід Лінч – американський кінорежисер, художник, актор та музикант. Він народився у Міссулі, штат Монтана. Був бойскаутом, цікавився малюванням та живописом. Девід подорожував Європою, а повернувшись до США, переїхав до Філадельфії та вступив до академії мистецтв.

Бувши студентом, зняв свій перший короткометражний фільм у 1960-х. У 1971 році переїхав у Лос-Анджелес та зняв свій перший повний метр "Голова-гумка", що викликав здивування й подекуди нерозуміння глядачів.

Водночас неповторний стиль Девіда Лінча привернув увагу кінотворців. Уже його наступний фільм "Людина-слон" отримав 8 номінацій на Оскар. Також на кінопремію номінували його стрічки "Синій оксамит" (1986) та "Малголленд-драйв" (2001).

Девід Лінч і Марк Фрост створили культовий серіал "Твін Пікс" у стилі нуар про загадкові вбивства, що стаються в маленькому містечку.

Режисер отримав численні нагороди за свої роботи і творчість – "Золотого лева за життєві досягнення і премію Оскар.

Фільми та серіали Девіда Лінча вирізняються сюрреалізмом, похмурою та жахливою атмосферою. У більшості своїх робіт він досліджував життя в маленьких містечках США. Стиль Лінча дуже впізнаваний і неповторний.

Важливо додати, що в лютому 2022 року Девід Лінч підтримав український народ і засудив країну-агресора Росію.