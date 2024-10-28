Помер актор серіалу "Свати", який залишився в Криму після окупації: що він казав про війну

Помер Максим Шпаковський, актор родом із Севастополя, який залишився в Криму після його окупації. Він став відомим завдяки своїй ролі у популярному серіалі "Свати".

Згідно з повідомленнями пропагандистських медіа, Максим пішов із життя 25 жовтня внаслідок ДТП. Він помер всього за два тижні до свого 49-річчя.

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Помер Максим Шпаковський: що відомо

Життя актора Максима Шпаковського обірвалося у віці 48 років внаслідок ДТП, яка сталася 25 жовтня у Севастополі. Після інциденту актора доставили до лікарні з численними травмами, але вони виявилися несумісними з життям, і серце артиста зупинилося.

Максим Шпаковський здобув популярність завдяки своїй ролі рекетира у 4 сезоні відомого серіалу "Свати". У цьому проєкті також знімалися багато російських акторів, які наразі активно підтримують війну в Україні.



Актори серіалу "Свати" / Кадр із серіалу

Актор родом із Криму, зокрема з Севастополя, де здобув освіту і працював у театрі. Після анексії Криму Росією Максим залишився жити там. Тому він був серед тих, хто підтримував війну в Україні.

На рахунку Шпаковського багато ролей у різних кінокартинах, серед яких були й пропагандистські фільми. Його можна було побачити в російських фільмах "Спецназ-2", "Ісаєв", "Ялта-45", "Синдром дракона", "Лягавий-2", "Сонцепек". Усього на рахунку загиблого було 40 робіт у кіно.