Пішов із життя народний артист України Олег Шаварський

Український театр зазнав важкої втрати. 4 жовтня помер народний артист України Олег Шаварський — актор, педагог і багаторічний артист Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Йому було 80 років. Про смерть митця повідомили у театрі Франка.

Як повідомив Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, Шаварський працював у театрі Франка 54 роки, виходив на сцену в десятках постановок і паралельно виховував нові покоління українських акторів.

Понад пів століття у театрі Франка

Олег Шаварський народився у 1946 році на Хмельниччині. У 1968 році закінчив акторський факультет Київського театрального інституту імені Карпенка-Карого, а згодом – режисерський факультет цього ж закладу. Свою творчу діяльність він розпочав на сцені театру Франка, а у 1970–1972 роках працював у Житомирському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. Після цього повернувся до Києва й із 1972 року був артистом театру Франка.

За десятиліття на сцені Шаварський зіграв у постановках, які стали класикою українського театру: "Тев’є-Тевель", "Мартин Боруля", "Ревізор", "Назар Стодоля", "За двома зайцями", "Шельменко-денщик", "Річард III" та багатьох інших.

Виховав не одне покоління акторів



Олег Шаварський / Фото Театр Франка



Шаварський залишив помітний слід не лише на сцені. З 1989 року він викладав у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого та був художнім керівником акторського курсу. Його майстерню називали однією з важливих кузень кадрів для українського театру й кіно.

Серед його учнів — Ірина Лановенко, Катерина Свириденко, Олександр Форманчук, Олександр Печериця та інші актори, які згодом працювали у провідних українських театрах і кінопроєктах.

Народний артист і десятиліття в професії

У 1995 році Олег Шаварський отримав звання народного артиста України, а у 2020 році став лауреатом премії імені Мар’яна Крушельницького.

У липні 2026 року акторові виповнилося 80 років. Навіть у такому віці його ім’я залишалося нерозривно пов’язаним із театром Франка – сценою, якій він фактично віддав усе професійне життя.

У театрі, повідомляючи про смерть митця, наголосили, що його талант і любов до сцени залишаться в історії та пам’яті тих, хто знав його особисто або бачив у виставах.

До слова, нещодавно стало відомо про смерть Кашпіровського.