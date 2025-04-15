Помер режисер Олександр Муратов — до 90-річчя лишалось кілька днів

На 90-му році життя пішов у вічність український режисер, сценарист і письменник Олександр Муратов. Його фільми, поезія та громадянська позиція залишили слід в історії української культури.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Національну спілку кінематографістів України та Довженко-Центр. У понеділок, 14 квітня, на 90-му році життя пішов із життя видатний український режисер, сценарист і письменник Олександр Муратов.

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Пішов у вічність один із класиків українського кіно

Муратов народився 21 квітня 1935 року. Він був заслуженим діячем мистецтв України, кавалером ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, а також активним членом правління Національної спілки кінематографістів.

Він залишив після себе свої ігрові та документальні фільми, кіносценарії, літературну спадщину і добрі спогади колег та друзів,

– йдеться у повідомленні.

Серед його робіт – "Чи вмієте ви жити" (1970), фільми у співавторстві з Кірою Муратовою, трилогія за творами Миколи Хвильового та десятки інших проєктів, що залишили слід в українському кіно.

Церемонія прощання з митцем відбудеться у четвер, 17 квітня, об 11:00 у центральній ритуальній залі Байкового кладовища в Києві. Причина смерті не повідомляється.