Помер відомий американський сценарист і лауреат Оскара Роберт Таун

Не стало відомого американського сценариста Роберта Тауна. На момент смерті знаменитості було 89 років.

Він був лауреатом премії Оскар. А найвизначнішими проєктами Тауна стали фільми "Китайський квартал", "Шампунь" та "Остання деталь".

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Помер лауреат Оскара Роберт Таун

Зірковий сценарист пішов з життя у своєму будинку в Лос-Анджелесі, перебуваючи поряд з родиною. Останнім фільмом Роберта Тауна стала мелодрама "Запитай у пилу", яка була заснована на романі Джона Фонте про Лос-Анджелес.

Його життя, як і персонажі, яких він створив, було проникливим, іконоборчим і повністю оригінальним,

– казав про сценариста актор Лі Грант.

Особливо популярним був трилер "Китайський квартал", за який він отримав премію Оскар. Ще однією нагородженою роботою був фільм у стилі неонуар "Чайнатаун".

"Китайський квартал": дивіться онлайн трейлер фільму

Протягом 1960-х та 1970-х років сценарист досягнув рівня слави, який більшість знаменитостей мріють отримати протягом усієї своєї кар'єри. Тому його вклад в історію світового кіно – неоціненний.