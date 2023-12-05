Помер Сергій Кустов з фільму "Д'Артаньян і три мушкетери"

Не стало актора театру, кіно і телебачення на 77-у році життя. Сергій Кустов помер 2 грудня 2023 року.

Дізнайтесь, де помер актор, які ролі йому вдалось зіграти, а також яка нереалізована мрія залишилась у Сергія Кустова.

Дивіться також З азартом до пригод: 4 фільми про тих, хто не боїться ризикувати

Помер Сергій Кустов

2 грудня 2023 року на сімдесят восьмому році життя пішов з життя Народний артист України, актор Першого академічного українського театру Сергій Кустов.

Більше, ніж 55 років саме з його ім'ям і був повязаний наш театр…саме так, а не навпаки. Перше, про що казав будь-хто, коли дізнавався, що хтось працює в театрі для дітей та юнацтва, було "а, це там, де працює Сергій Кустов!"

– написав Перший театр про Кустова.

Трагедія сталася у місті Нікополь на території Дніпропетровської області, місті, яке він дуже любив і де був щасливий останні роки, часто відвідуючи його. Згідно з бажанням самого Кустова, його поховають саме там.

Роль, яку так і не встиг зіграти Сергій Кустов

Актор зіграв чимало успішних ролей за своє життя: Лукаша з "Лісової пісні", Тіль з "Тіля Уленшпігеля", Тараса Шевченка, Мина Мазайла і Гамлета. Також двічі він грав Пілота з "Маленького принца". У Першому театрі кажуть, що у всіх присутніх складалось враження, ніби до них промовляє сам Екзюпері.

Режисери різного віку і естетичного спрямування вважали за честь залучати його до своїх вистав – величезний список режисерів, з якими він працював, говорить про це…йому підкорювалася і світова класика, і українська драматургія, і сучасний репертуар,

– написав Перший театр про актора.

Але також була роль, про яку мріяв Сергій Кустов, але так і не встиг її реалізувати.

У кожного великого актора є своя таємниця, роль, яку він мріяв зіграти…але не здійснилось. Такою мрією у Сергія Павловича був Старий зі "Старого і море" Ґемігвея. От і поплив він в своєму човні далеко за обрій… Прощавайте, Сергію Павловичу, великий акторе!

– розказали у Першому театрі.