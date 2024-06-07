Пішов з життя актор фільму "Міцний горішок 2"

Американський актор Том Бауер пішов із життя у віці 86 років. Його найбільш знакові ролі – доктор Кетріса Вілларда в серіалі "Уолтони" та прибиральник Марвін, який допоміг Джону Макклейну зупинити терористів у фільмі "Міцний горішок 2".

Відомий актор помер уві сні 30 травня у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Про це повідомила його невістка Мері Міллер.

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Помер Том Бауер

У Тома Бауера залишилося двоє дітей, які продовжують його спадщину, а також четверо онуків. Минулого року він зазнав важкої втрати. Його дружина, з якою він прожив багато щасливих років, померла у віці 75 років.

А тепер невістка актора повідомила, що днями не стало і самого Тома Бауера.

Що відомо про Тома Бауера

Він народився 3 січня 1938 року в Денвері, штат Колорадо. З юних років він мав мрію стати професійним гравцем у бейсбол, але з часом зрозумів, що йому не вистачає таланту для досягнення цієї мети. Проте його пристрасть до виступів на сцені та екрану не згасала. У 1956 році Томас прийняв важливе рішення і переїхав до Нью-Йорка, де вступив до престижної Американської академії драматичного мистецтва.

Саме тут він розпочав свою подорож у світ акторства, яка зрештою принесла йому визнання та славу. Завдяки своїй наполегливості, таланту і відданості мистецтву, Бауер став відомим актором, чиї ролі запам'яталися багатьом глядачам. Його неперевершені виступи на екрані залишили незабутній слід у серцях шанувальників кіно, і він назавжди залишиться в пам'яті тих, хто цінує справжню майстерність на екрані.