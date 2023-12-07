Відомий український актор помер після важкого поранення

Помер 42-річний актор Василь Кухарський. Відомо, що він проходив лікування після важкого поранення, якого зазнав під час бойових дій.

Про важку втрату для України розповіли в інстаграм-сторінці "Театру на Подолі" 7 грудня. У повідомленні зазначають, що актор Василь Кухарський так і не зміг повернутися до життя.

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Потребував складного лікування

Ще наприкінці вересня кінорежисер Олесь Санін збирав кошти на лікування Василя Кухарського. Своїх підписників він сповістив, що "лицар, воїн і актор" важкопоранений. І що він потребує складного лікування та реабілітації. Згодом він подякував своїй спільноті за те, що кошти вдалося зібрати.

Про те, що Василь Кухарський перебуває у лікарні після важкого поранення повідомляла також артоглядачка Лєна Чичеріна.

Василь зіграв зокрема у фільмах "Максим Оса і золото Песиголовця" і "Толока". Йому щойно виповнилося 42 роки. Цей список загиблих митців вже страшенно довгий,

– зазначила Чиченіна.

А вже 7 грудня "Театр на Подолі", де він грав, написав в інстаграмі: "Не стало Василя Кухарського. Він так і не зміг повернутися до життя. Дату прощання повідомимо згодом".

Сьогодні пішов на Небеса мій прекрасний чоловік, справжній воїн, мужній козак, талановитий актор, такий тато, про якого можна просто мріяти – Василь Кухарський. Любий і рідний, миленький котєтко – лети високо. І будь поруч завжди,

– написала його дружина Наталка Гордій-Кухарська.

Зазначимо, що Василю Кухарському 2 грудня виповнилося 42 роки. Команда театру зауважила, що актор вступив до лав Збройних Сил України та боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Відомо, що Василь Кухарський зіграв головну роль у стрічці 2022 року "Максим Оса і золото Песиголовця". Її зняли за мотивами українського коміксу про козака Максима Осу.

Василь Кухарський – лавреат премії "Київська пектораль" за найкраще виконання чоловічої ролі у спектаклі "На дні".

Редакція Кіно24 висловлює свої співчуття рідним і близьким актора. Вклоняємося до землі мужньому українському герою та його подвигу задля рідної країни!