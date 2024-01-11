Помер польський кінорежисер Януш Маєвський, який народився у Львові

Польський режисер, актор і сценарист Януш Маєвський помер 10 січня у віці 92 років. Він народився у Львові, місті, яке у 1931 році належало до складу Польщі.

Дізнайтесь в матеріалі, що відомо про режисера та про що Януш Маєвський мріяв за життя.

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Помер Януш Маєвський: що відомо про актора та режисера

Януш Маєвський народився 5 серпня 1931 року у Львові. У віці 7 років він захопився світом кіно, переглянувши "Білосніжку" Волта Діснея. У квітні 1944 року родина Маєвського залишила Львів і переїхала до Кракова.

Надалі він вивчав архітектуру в Краківському технологічному університеті та завершив навчання в Державній вищій школі кіно і театру в Лодзі.

Маєвський був закоханий у кіно. Ось про що він мріяв за життя:

Моя мрія – справжнє кіно. Якби її можна було здійснити, я б підкорив Голлівуд. Їхній сценарист – якийсь божевільний, який порушує всі правила оповіді, режисер – аматор і невдаха, а монтажер – ідіот чи п'яниця, який нічого не вміє,

– сказав Маєвський в інтерв'ю до свого 90-річчя.

Маєвський очолював Асоціацію польських кінематографістів

Брав активну участь у справах польської кіноспільноти, обіймав посаду ректора Варшавської кіношколи, яка вшанувала пам'ять цього видатного кінотворця.

А у 2018 році Януш Маєвський висловив свою підтримку зверненню Європейської кіноакадемії, в якому вимагалося визволення утримуваного в ув'язненні в Росії з політичних мотивів українського режисера Олега Сенцова, який сьогодні захищає Україну на фронті.