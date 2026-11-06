Знімалася з Памелою Андерсон і грала у "Беверлі-Гіллз": померла 50-річна акторка Кіммарі Джонсон

Голлівуд знову прощається з акторкою, чиє обличчя знайоме шанувальникам культових фільмів і серіалів 90-х та 2000-х. Кіммарі Джонсон, яка свого часу знімалася поруч із Памелою Андерсон та Ештоном Кутчером, пішла з життя у 50 років.

Американська акторка та модель Кіммарі Джонсон померла 4 листопада 2026 року після проблем із серцем. Як повідомляє TMZ із посиланням на племінницю знаменитості Ронду Скотт, 27 жовтня акторці стало зле у власному будинку в Лос-Анджелесі.

Кіммарі Джонсон / Фото з інстаграму Кіммарі Джонсон



Джонсон терміново госпіталізували до медичного центру Cedars-Sinai, де лікарі діагностували стан, пов'язаний з аневризмою. За тиждень її серце зупинилося. Офіційну причину смерті поки не підтвердили.

Чим запам'яталася Кіммарі Джонсон

Акторську кар'єру Джонсон розпочала наприкінці 90-х. У 1998 році вона з'явилася в епізоді культового серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210", а згодом зіграла в серіалі "V.I.P." із Памелою Андерсон.

У 2000 році акторка отримала невелику роль у комедії "Де моя тачка, чувак?", де знімалися Ештон Кутчер і Шон Вільям Скотт.

Окрім кіно, Джонсон працювала моделлю та розвивала власний косметичний бренд SkinGlow by Kimmarie. Ще в серпні 2026 року вона з'явилася на обкладинці журналу Grazia Slovenia.

У Кіммарі залишився син Кемерон. Рідні згадують її як надзвичайно життєрадісну людину, яка дарувала позитивні емоції всім навколо.

Також нещодавно стало відомо про те, що померла інша зірка цього ж серіалу.



