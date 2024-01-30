Померла знаменита італійська акторка і муза Федеріко Фелліні Сандра Міло

Легенда італійського кіно, телеведуча і натхненниця Федеріко Фелліні, Сандра Міло, покинула цей світ 29 січня, доживши до 90 років.

Дізнайтесь в матеріалі, за яких умов померла знаменита акторка та що відомо про кар'єру Сандри Міло.

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Померла Сандра Міло: що сталося

Як зазначено в офіційному повідомлені рідних, акторка померла у своєму домі в Римі під час сну. Поруч з нею були найближчі: родина та улюблені собаки Джим і Леді.

Акторки не стало 29 січня у віці 90 років.

Сандра Міло була однією з відомих фігур італійської кіноіндустрії

Вона виконала ключову роль у фільмі Федеріко Фелліні "Вісім з половиною", який вважається одним з найкращих фільмів у історії кіно. У цьому фільмі Сандра Міло виконала образ коханки головного героя, гравця Марчелло Мастроянні, і ця роль стала однією з найвизначніших в її кар'єрі.

"Вісім з половиною": дивіться онлайн трейлер фільму

Актриса також зіграла в іншій стрічці Фелліні – "Джульєтта і духи", де вона ділила екран з дружиною режисера.

Через два десятиліття Сандра висвітлила свій роман з Фелліні, який, за її словами, тривав 17 років, у своїй автобіографічній книзі "Любий Федеріко". Її часто називали музою Фелліні. У 2021 році актриса була відзначена нагородою "David di Donatello" за досягнення у своїй кар'єрі на італійській версії Оскара.