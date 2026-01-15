Подивіться їх, коли немає світла: 3 популярні фільми, які є на YouTube

Постійні вимкнення світла надокучають усім, але з цим можна впоратися. Ви можете провести час під час відключення, переглядаючи цікавий фільм, доступний на YouTube.

Важливо обирати стрічки, які доступні на офіційних сайтах, а не на піратських сервісах. У матеріалі 24 Каналу ми підготували добірку саме таких фільмів. Серед них – популярні українські стрічки та фільми світового виробництва. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтеся вже сьогодні.

Які популярні фільми подивитись на YouTube?

"Майкл Коллінз"

Це високорейтингова біографічна історія про людину, яка готова була жертвувати собою заради свого народу. У центрі сюжету Майкл Коллінз. Глядачі мають змогу зануритись у реальну історію ірландського революціонера. Коллінз відіграв ключову роль у боротьбі за незалежність Ірландії від Великої Британії на початку 20 століття.

Стрічка доступна у вільному доступі на YouTube. Щоправда, переглянути його можна лише мовою оригіналу.

"Майкл Коллінз": дивіться онлайн фільм

"Коза Ностра. Мама Їде"

Український фільм, який можна подивитись у вільному доступі на YouTube. Стрічка розповідає про Владу Козу, яка продає свій дім і без попередження летить до доньки в Італію, щоб допомогти з вихованням онука.

Проте Влада зі своїми нескінченними порадами лише заважає, адже Марічка давно доросла і сама хоче вирішувати своє життя. Тим часом бос мафіозного клану Дон Фредо Лаґана повертається додому після 15 років ув'язнення.

"Коза Ностра. Мама Їде": дивіться онлайн фільм

На віллі – повний безлад: діти розпещені, гроші зникають, а сім'я розпадається. Без матері вони наймають Владу як домогосподарку, але замість цього отримують універсальну "рятівницю" – порадницю, лікаря, психолога і людину, яка може розв'язати їхні проблеми. Єдине правило – Влада не повинна знати, що Дон Фредо та його діти пов'язані з мафією.

"Новорічна шкереберть"

Це український фільм на декілька серій, який розповідає про диво напередодні Нового року. У центрі сюжету захисник Валера, який їде з фронту до кордону, аби переконати дружину не розлучатися. Волонтерка Таня, яка попри невдалі спроби зібрати кошти на дрони, поспішає до митниці. Блогерка Ліза, яка мріє про легке й безтурботне довоєнне життя та депутат Петрович, який мріє втекти за кордон із валізою грошей.

"Новорічна шкереберть": дивіться онлайн фільм

Однак всі вони опиняються у невеликому затишному готелі в Карпатах. А сприяє цьому господар готелю, на ім'я Іван.