10 популярних фільмів, які обов'язково треба передивитися осінніми вечорами

Осінній період так і вимагає влаштувати кіномарафон в один з прохолодних днів. Щоб підтримувати настрій цього сезону, можна повернутися до улюблених фільмів – романтичних, комедійних чи навіть трохи моторошних.

Осінні фільми ідеально підходять у той час, коли хочеться затишку за чашкою чаю чи какао. Кіно 24 розповість про стрічки, які варто передивитися цієї осені та забути про рутину хоча б на кілька годин.

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"Розумник Вілл Гантінґ"

Геніальний юнак Вілл працює прибиральником у Массачусетському інституті. Він звертається до психотерапевта, щоб віднайти свій шлях у життя. Глибока драма підіймає важливі теми самопізнання й дружби на тлі осінньої атмосфери Бостона.

"Розумник Вілл Гантінґ": дивіться трейлер онлайн

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

На своїй першій зустрічі Гаррі та Саллі миттєво відчули одне до одного симпатію. Але все ніяк не могли наважитися на романтичні стосунки. У фільмі показані різні пори року, але саме восени все пожвавлюється.

"Коли Гаррі зустрів Саллі": дивіться трейлер онлайн

"Усмішка Мона Лізи"

Випускниця університету Берклі погоджується викладати у престижному жіночому коледжі. Вона навчає студенток мислити поза межами стереотипів і стандартів. Цей фільм для тих, хто любить ностальгувати за навчанням.

"Усмішка Мона Лізи": дивіться трейлер онлайн

"Маленькі жінки"

Екранізація класичного роману розповідає про дорослішання чотирьох сестер. Кожна з них бореться з власними проблемами й прагне знайти своє місце у світі. У фільмі багато осінньої та сімейної атмосфери.

"Маленькі жінки": дивіться трейлер онлайн

"Практична магія"

Містичний фільм розповідає про двох сестер-відьом Саллі та Джилліан, які намагаються подолати стародавнє любовне прокляття. Гарбузи, осіннє містечко, чари – саме те, що потрібно для осіннього вечора.

"Практична магія": дивіться трейлер онлайн

"Фокус Покус"

Весела та водночас моторошна комедія розповідає про трьох сестер-відьом Сандерсон, які повертаються до життя у сучасному світі. Це ідеальний варіант для перегляду на Геловін. Друга частина цієї стрічки теж варта уваги.

"Фокус Покус": дивіться трейлер онлайн

"Гаррі Поттер і в'язень Азкабану"

Третя частина серії фільмів про Гаррі Поттера відрізняється від двох попередніх. У ній розповідають справжню історію Сіріуса Блека. Величезні гарбузи біля хатинки Геґріда, похмурі й темні тони й холодна осінь у Гоґвортсі робить цю стрічку ідеальною саме на осінь.

"Гаррі Поттер і в'язень Азкабану": дивіться трейлер онлайн

"Крик"

Знаковий фільм жахів розповідає про серійного вбивцю, що полює на групу підлітків. Ця стрічка сподобається тим, хто обирає не романтику й комедії, а горори. У такому разі можна переглянути навіть усю франшизу.

"Крик": дивіться трейлер онлайн

"Іствікські відьми"

Три незалежні жінки з провінційного містечка мріють про ідеального чоловіка. Їх бажання здійснюються – у місто приїжджає харизматичний незнайомець. Містична комедія чудово підходить для перегляду восени.

"Іствікські відьми": дивіться трейлер онлайн

"Осінь у Нью-Йорку"

Романтична мелодрама розповідає про стосунки між зрілим чоловіком Віллом та молодою жінкою Шарлоттою, яка страждає від невиліковної хвороби. Їхній роман розгортається на тлі осіннього Нью-Йорка.

"Осінь у Нью-Йорку": дивіться трейлер онлайн

Осінь – ідеальний час, щоб зануритися у ці атмосферні стрічки. Кожен зможе знайти найкращий варіант для себе зі списку цих фільмів.