Фільм з Латвії вперше переміг на Оскарі: яка стрічка принесла країні омріяну статуетку

Латвійський анімаційний пригодницький фентезійний фільм "Потік. Останній кіт на Землі" здобув перемогу у номінації "Найкращий повнометражний анімаційний фільм" на премії Оскар-2025. Це особлива перемога для країни.

Річ у тім, що стрічка з Латвії вперше була номінована на престижну кінопремію Оскар і отримала статуетку. Загалом за перемогу у номінації боролися чотири мультфільми, передає 24 Канал.

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Номінанти у категорії "Найкращий повнометражний анімаційний фільм"

"Потік. Останній кіт на Землі".

"Думками навиворіт 2".

"Воллес та Громіт 2".

"Дикий робот".

"Мемуари равлика".

Варто зазначити, що мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі" також номінований у категорії "Найкращий іноземний фільм". Його конкуренти: "Емілія Перес", "Дівчина з голкою", "Я досі тут", "Насіння священного інжиру".

"Потік. Останній кіт на Землі": дивіться трейлер онлайн

Про що мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі"

Життя живих істот на планеті змінилося після того, як трапився нестримний потік води. Чорний кіт, який має яскраві жовті очі, довго шукав найвище сухе місце, а потім потрапив у човен під керуванням капібари. Через деякий час з'являються ще лемур і золотистий ретривер. У всіх чотирьох починається подорож.