Найтепліша українська комедія, яка об'єднає усю сім'ю, уже у кінотеатрах
- Українська комедія "Потяг до Різдва" вийшла в кінотеатрах 1 грудня 2025 року.
- У фільмі зіграли такі актори, як Станіслав Боклан, Антоніна Хижняк, Михайло Хома та інші відомі українські артисти.
У перший день зими в українських кінотеатрах виходить нова комедія, яка зможе подарувати всім глядачам незабутні емоції. Це тепла історія під назвою "Потяг до Різдва".
Глядачі зануряться в особливу святкову атмосферу, яка пробирає до мурах. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо подробиці сюжету та акторського складу.
Дивіться також 5 легких романтичних комедій для всіх, кому потрібно перезавантажитись
Про що найновіша українська комедія "Потяг до Різдва"?
Прем'єра українського фільму "Потяг до Різдва" відбулася в українських кінотеатрах 1 грудня 2025 року. Це неймовірно казкова сімейна історія про те, як великим потягом вирушають незнайомці. Кожен із них має свої плани, мрії та цілі, у кожного – своє місце призначення.
"Потяг до Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму
Та несподівано внаслідок зимової хуртовини потяг застрягає в невідомому місці. І це все стається просто напередодні Різдва. Абсолютно різним людям доводиться святкувати Різдво разом. Тож, в очікуванні першої зірки, вони беруться організовувати святу вечерю. І, здавалося б, усі незнайомці перетворюються на велику українську родину. І лише тоді кожен із них розуміє, що тільки в єдності може статися диво.
У фільмі зіграли такі українські актори: Станіслав Боклан, Антоніна Хижняк, Михайло Хома, Ганна Кузіна, Юрій Горбунов, Назар Задніпровський, Валентин Томусяк, Анастасія Іванюк, Лілія Ребрик, Андрій Ісаєнко, Вікторія Білан-Ращук, Поліна Василина, Христина Федорак, Дмитро Сова, Іван Мерзляков, Анна Сагайдачна, Олена Хохлаткіна, Тетяна Круліковська, Аліна Кошарна та інші.
До речі, оголосили точні дати виходу 4 сезону найочікуванішої костюмованої драми "Бріджертони". Читайте подробиці – за посиланням.
Які ще прем'єри чекають кіноманів у грудні?
У грудні гучні прем'єри відбуватимуться не лише у кінотеатрах, а й на стримінгових платформах. Зокрема, на Netflix вийдуть такі стрічки:
- "Гра у Грейсі Дарлінг". Дата виходу: 1 грудня;
- "Троль 2". Дата виходу: 1 грудня;
- "Шон Комбс: Час розплати". Дата виходу: 2 грудня;
- "Мій таємний Санта" Дата виходу: 3 грудня;
- "Врятувати Санту 2". Дата виходу: 5 грудня;
- "Місто". Дата виходу: 11 грудня;
- "Людина проти немовляти". Дата виходу: 11 грудня;
- "Різдвяне полювання". Дата виходу: 12 грудня.
Очікуйте прем'єру свого фаворита!