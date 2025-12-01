Самая теплая украинская комедия, которая объединит всю семью, уже в кинотеатрах
- Украинская комедия "Поезд к Рождеству" вышла в кинотеатрах 1 декабря 2025 года.
- В фильме сыграли такие актеры, как Станислав Боклан, Антонина Хижняк, Михаил Хома и другие известные украинские артисты.
В первый день зимы в украинских кинотеатрах выходит новая комедия, которая сможет подарить всем зрителям незабываемые эмоции. Это теплая история под названием "Поезд к Рождеству".
Зрители окунутся в особую праздничную атмосферу, которая пробирает до мурашек. В материале 24 Канала рассказываем подробности сюжета и актерского состава.
О чем новейшая украинская комедия "Поезд к Рождеству"?
Премьера украинского фильма "Поезд к Рождеству" состоялась в украинских кинотеатрах 1 декабря 2025 года. Это невероятно сказочная семейная история о том, как большим поездом отправляются незнакомцы. Каждый из них имеет свои планы, мечты и цели, у каждого – свое место назначения.
"Поезд к Рождеству": смотрите онлайн трейлер фильма
Но неожиданно в результате зимней метели поезд застревает в неизвестном месте. И это все происходит прямо накануне Рождества. Совершенно разным людям приходится праздновать Рождество вместе. Поэтому, в ожидании первой звезды, они берутся организовывать праздничный ужин. И, казалось бы, все незнакомцы превращаются в большую украинскую семью. И только тогда каждый из них понимает, что только в единстве может произойти чудо.
В фильме сыграли такие украинские актеры: Станислав Боклан, Антонина Хижняк, Михаил Хома, Анна Кузина, Юрий Горбунов, Назар Заднепровский, Валентин Томусяк, Анастасия Иванюк, Лилия Ребрик, Андрей Исаенко, Виктория Билан-Ращук, Полина Василина, Кристина Федорак, Дмитрий Сова, Иван Мерзляков, Анна Сагайдачная, Елена Хохлаткина, Татьяна Круликовская, Алина Кошарна и другие.
Какие еще премьеры ждут киноманов в декабре?
В декабре громкие премьеры будут происходить не только в кинотеатрах, но и на стриминговых платформах. В частности, на Netflix выйдут такие ленты:
- "Игра в Грейси Дарлинг". Дата выхода: 1 декабря;
- "Тролль 2". Дата выхода: 1 декабря;
- "Шон Комбс: Время расплаты". Дата выхода: 2 декабря;
- "Мой тайный Санта" Дата выхода: 3 декабря;
- "Спасти Санту 2". Дата выхода: 5 декабря;
- "Город". Дата выхода: 11 декабря;
- "Человек против младенца". Дата выхода: 11 декабря;
- "Рождественская охота". Дата выхода: 12 декабря.
Ожидайте премьеру своего фаворита!