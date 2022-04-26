Повірте, вона дуже плакала, – Ольга Сумська розповіла про доньку, яка живе в Росії

Українська актриса театру та кіно Ольга Сумська поділилася, чому її старша донька Антоніна Паперна досі не виїхала з Москви. Крім того, вона не може публічно назвати Росію, яка її годує, агресоркою.

Тисячі підписників Ольги Сумської хотіли дізнатися в акторки, чому її донька мовчить про війну та не виїжджає з Росії. В ефірі "Зіркового шляху" акторка розповіла про цю ситуацію.

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Ольга Сумська розповіла, чому її старша донька досі в Росії

Під час великодніх свят Ольга Сумська розповіла, що її донька Антоніна дуже переживає, зокрема дуже плакала, коли не могла доїхати на поховання бабусі.

Це найстрашніші, найзворушливіші хвилини нашої родини. Там інше інформаційне поле, воно страшне... Мені пишуть колеги, нехай кидає все, нехай їде. Ну казна-що. Тільки виїхати з двома маленькими дітьми, повірте, це дуже складно, практично неможливо,

– сказала Сумська.

Вона доповнила, що її донька зараз в декреті, а кинути свій дім вона не може. Але, за її словами, "якби була така можливість, вона б це зробила, поки такої можливості немає".

, Антоніна Паперна має двоє дітей від російського актора Володимира Яглича – 4-річну доньку Єву та 2-річного сина Данила.

Ольга Сумська не приховує, що позиція її доньки Антоніни Паперної – це "болюче питання". Шанувальники акторок гнівно висловилися в коментарях про цю ситуацію, але дівчина так і не висловилася про війну.

Чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк сказав, що багато їхніх друзів пишуть в особисті повідомлення. "Вони розуміють, що відбувається в Україні, але бояться покарання. Мовляв, треба обирати — або сказати слово, або сісти за ґрати", – поділився він.

Нещодавно акторка відповіла Дмитру Ступці, чому її донька мовчить про війну. За її словами, вона ніби "виплакала всі сльози, телефонує по сто разів на день".