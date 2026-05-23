У мережі віруситься новий серіал "Поза кампусом": чи можна його дивитися легально в Україні

13 травня вийшов новий серіал від Amazon Prime Video "Поза кампусом", який створила Луїза Леві. Проєкт, що заснований на книзі канадської письменниці Елль Кеннеді, одразу після прем'єри завірусився в мережі.

Як пише Deadline, серіал уже продовжили на другий сезон. Про що сюжет, читайте у матеріалі.

Про що серіал "Поза кампусом"?

У серіалі розповідається про капітана хокейної команди Гарретта Грема та його стосунки з майбутньою авторкою пісень Ганною Веллс.

Спочатку вони укладають угоду: дівчина отримує безплатні уроки від репетитора, а спортсмен грає роль її хлопця, щоб викликати ревнощі у її коханого. Проте потім між Гарреттом і Ганною виникають справжні почуття.

Головні ролі у серіалі зіграли Елла Брайт і Белмонт Камелі. Також до акторського складу долучилися Міка Абдалла, Антоніо Чіпріано, Джейлен Томас, Джош Г'юстон і Стівен Келін.

Важливо зауважити, що наразі серіал "Поза кампусом" не можна легально дивитися в Україні, він доступний лише на піратських сайтах. Можливо, згодом він з'явиться на стрімінгових платформах.

Який схожий серіал подивитися?

Варто подивитися схожий серіал – "Макстон-Холл – світ між нами", який вийшов у 2024 році на Prime Video. Головних героїв на екрані втілили Гаррієт Гербіґ-Маттен і Даміан Гардунґ.

Сім'я Рубі Белл живе доволі скромно. Проте вона отримує стипендію в елітному коледжі "Макстон-Холл", де навчаються багатії. Дівчина мріє вступити до Оксфордського університету, тому дуже старається.

Одного разу Рубі дізнається сімейну таємницю свого однокласника Джеймса Бофорта. Хлопець намагається зробити так, аби вона мовчала, але неочікувано між ними спалахують почуття.