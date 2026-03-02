Укр Рус
2 березня, 08:35
2

Гільдія кіноакторів оголосила переможців премії Actor Awards 2026

Ольга Паньків
Основні тези
  • 1 березня 2026 року відбулася церемонія нагородження премії Actor Awards 2026.
  • Оголошено переможців у таких основних категоріях, як найкращий виконавець головної ролі, найкраща виконавиця головної ролі, найкраща гра акторів у фільмі, найкращий акторський склад та інших.

На початку січня 2026 року стало відомо, хто потрапив до списку номінантів премії Actor Awards 2026. А вже тепер оголошено імена переможців.

Адже 1 березня 2026 року відбулася урочиста церемонія нагородження. Розповідаємо, хто здобув перемогу в основних категоріях, передає People.

Хто став переможцями премії Actor Awards 2026

Сезон кінопремій у США досі триває. 1 березня відбулась церемонія вручення Actor Awards 2026 (раніше вона мала назву SAG Awards). Церемонію транслювали у прямому етері, а Крістен Белл була ведучою заходу. 

Головну нагороду здобув фільм "Грішники", що здобув премію в категорії "Найкращий акторський склад у фільмі". Окрім того, Майкл Б. Джордан тріумфував у категорії "Найкращий виконавець головної ролі". 

Майкл Джордан подякував мамі: відео

Серед акторів фільмів нагороди отримали Джессі Баклі за найкращу жіночу роль, а Шон Пенн став найкращим актором другого плану. 

Натомість у телевізійних категоріях премію за найкращий акторський склад здобув серіал "Кіностудія" (The Studio). Сет Роґен отримав нагороду як найкращий актор у комедійному серіалі. 

До слова, також він прийняв премію від імені Кетрін О'Гари, яка померла у січні цього року. Сет Роґен віддав шану покійній колезі й зворушив публіку.

Кого номінували на премію Actor Awards 2026?

Найкращий виконавець головної ролі 

  • Тімоті Шаламе, "Марті Супрім. Геній комбінацій"
  • Леонардо ДіКапріо, "Одна битва за іншою"
  • Ітан Гоук, "Блакитний місяць"
  • Майкл Б. Джордан, "Грішники"
  • Джессі Племонс, "Бугонія"

Найкраща виконавиця головної ролі 

  • Джессі Баклі, "Гамнет"
  • Роуз Бірн, "Я не залізна"
  • Кейт Гадсон, "Пісня любові"
  • Чейз Інфініті, "Одна битва за іншою"
  • Емма Стоун, "Бугонія"

Найкраща гра акторів у фільмі 

  • "Франкенштайн" (Frankenstein)
  • "Гамнет" (Hamnet)
  • "Марті Супрім. Геній комбінацій" (Marty Supreme)
  • "Одна битва за іншою" (One Battle After Another)
  • "Грішники" (Sinners) 

Найкращий виконавець ролі другого плану 

  • Майлз Кейтон, "Грішник"
  • Бенісіо Дель Торо, "Одна битва за іншою"
  • Джейкоб Елорді, "Франкенштайн"
  • Пол Мескаль, "Гамнет"
  • Шон Пенн, "Одна битва за іншою" 

Найкраща виконавиця ролі другого плану 

  • Одесса Адлон, "Марті Супрім. Геній комбінацій"
  • Аріана Гранде, "Wicked: Чародійка 2"
  • Емі Медіґан, "Зброя"
  • Вунмі Мосаку, "Грішники"
  • Теяна Тейлор, "Одна битва за іншою".

Повний список переможців доступний на сайті Deadline.