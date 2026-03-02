Гільдія кіноакторів оголосила переможців премії Actor Awards 2026

На початку січня 2026 року стало відомо, хто потрапив до списку номінантів премії Actor Awards 2026. А вже тепер оголошено імена переможців.

Адже 1 березня 2026 року відбулася урочиста церемонія нагородження. Розповідаємо, хто здобув перемогу в основних категоріях, передає People.

Рекомендуємо Окрім кохання Бенедикта та Софі: яка сюжетна лінія "Бріджертонів" перевернула уявлення глядачів

Хто став переможцями премії Actor Awards 2026

Сезон кінопремій у США досі триває. 1 березня відбулась церемонія вручення Actor Awards 2026 (раніше вона мала назву SAG Awards). Церемонію транслювали у прямому етері, а Крістен Белл була ведучою заходу.

Головну нагороду здобув фільм "Грішники", що здобув премію в категорії "Найкращий акторський склад у фільмі". Окрім того, Майкл Б. Джордан тріумфував у категорії "Найкращий виконавець головної ролі".

Майкл Джордан подякував мамі: відео

Серед акторів фільмів нагороди отримали Джессі Баклі за найкращу жіночу роль, а Шон Пенн став найкращим актором другого плану.

Натомість у телевізійних категоріях премію за найкращий акторський склад здобув серіал "Кіностудія" (The Studio). Сет Роґен отримав нагороду як найкращий актор у комедійному серіалі.

До слова, також він прийняв премію від імені Кетрін О'Гари, яка померла у січні цього року. Сет Роґен віддав шану покійній колезі й зворушив публіку.

Кого номінували на премію Actor Awards 2026?

Найкращий виконавець головної ролі

Тімоті Шаламе, "Марті Супрім. Геній комбінацій"

Леонардо ДіКапріо, "Одна битва за іншою"

Ітан Гоук, "Блакитний місяць"

Майкл Б. Джордан, "Грішники"

Джессі Племонс, "Бугонія"

Найкраща виконавиця головної ролі

Джессі Баклі, "Гамнет"

Роуз Бірн, "Я не залізна"

Кейт Гадсон, "Пісня любові"

Чейз Інфініті, "Одна битва за іншою"

Емма Стоун, "Бугонія"

Найкраща гра акторів у фільмі

"Франкенштайн" (Frankenstein)

"Гамнет" (Hamnet)

"Марті Супрім. Геній комбінацій" (Marty Supreme)

"Одна битва за іншою" (One Battle After Another)

"Грішники" (Sinners)

Найкращий виконавець ролі другого плану

Майлз Кейтон, "Грішник"

Бенісіо Дель Торо, "Одна битва за іншою"

Джейкоб Елорді, "Франкенштайн"

Пол Мескаль, "Гамнет"

Шон Пенн, "Одна битва за іншою"

Найкраща виконавиця ролі другого плану

Одесса Адлон, "Марті Супрім. Геній комбінацій"

Аріана Гранде, "Wicked: Чародійка 2"

Емі Медіґан, "Зброя"

Вунмі Мосаку, "Грішники"

Теяна Тейлор, "Одна битва за іншою".

Повний список переможців доступний на сайті Deadline.