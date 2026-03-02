Укр Рус
Кино Киноновости Гильдия киноактеров объявила победителей премии Actor Awards 2026
2 марта, 08:35
2

Гильдия киноактеров объявила победителей премии Actor Awards 2026

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • 1 марта 2026 года состоялась церемония награждения премии Actor Awards 2026.
  • Объявлены победители в таких основных категориях, как лучший исполнитель главной роли, лучшая исполнительница главной роли, лучшая игра актеров в фильме, лучший актерский состав и других.

В начале января 2026 года стало известно, кто попал в список номинантов премии Actor Awards 2026. А уже теперь объявлены имена победителей.

Ведь 1 марта 2026 года состоялась торжественная церемония награждения. Рассказываем, кто одержал победу в основных категориях, передает People.

Рекомендуем Кроме любви Бенедикта и Софи: какая сюжетная линия "Бриджертонов" перевернула представление зрителей

Кто стал победителями премии Actor Awards 2026

Сезон кинопремий в США до сих пор продолжается. 1 марта состоялась церемония вручения Actor Awards 2026 (ранее она называлась SAG Awards). Церемонию транслировали в прямом эфире, а Кристен Белл была ведущей мероприятия.

Главную награду получил фильм "Грешники", получивший премию в категории "Лучший актерский состав в фильме". Кроме того, Майкл Б. Джордан торжествовал в категории "Лучший исполнитель главной роли".

Майкл Джордан поблагодарил маму: видео

Среди актеров фильмов награды получили Джесси Бакли за лучшую женскую роль, а Шон Пенн стал лучшим актером второго плана.

Зато в телевизионных категориях премию за лучший актерский состав получил сериал "Киностудия" (The Studio). Сет Роген получил награду как лучший актер в комедийном сериале.

К слову, также он принял премию от имени Кэтрин О'Хара, которая умерла в январе в январе этого года. Сет Роген отдал дань уважения покойной коллеге и растрогал публику.

Кого номинировали на премию Actor Awards 2026?

Лучший исполнитель главной роли

  • Тимоти Шаламе, "Марти Великолепный"
  • Леонардо ДиКаприо, "Одна битва за другой"
  • Итан Хоук, "Голубая луна"
  • Майкл Б. Джордан, "Грешники"
  • Джесси Племонс, "Бугония"

Лучшая исполнительница главной роли

  • Джесси Бакли, "Гамнет"
  • Роуз Бирн, "Я бы тебя пнула, если бы могла"
  • Кейт Хадсон, "Песня любви"
  • Чейз Инфинити, "Одна битва за другой"
  • Эмма Стоун, "Бугония"

Лучшая игра актеров в фильме

  • "Франкенштайн" (Frankenstein)
  • "Гамнет" (Hamnet)
  • "Марти Великолепный" (Marty Supreme)
  • "Одна битва за другой" (One Battle After Another)
  • "Грешники" (Sinners)

Лучший исполнитель роли второго плана

  • Майлз Кейтон, "Грешник"
  • Бенисио Дель Торо, "Одна битва за другой"
  • Джейкоб Элорди, "Франкенштайн"
  • Пол Мескаль, "Гамнет"
  • Шон Пенн, "Одна битва за другой"

Лучшая исполнительница роли второго плана

  • Одесса Адлон, "Марти Великолепный"
  • Ариана Гранде, "Wicked: Чародейка 2"
  • Эми Медиган, "Орудия"
  • Вунми Мосаку, "Грешники"
  • Теяна Тейлор, "Одна битва за другой".

Полный список победителей доступен на сайте Deadline.