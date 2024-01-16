Відбулася церемонія нагородження телевізійного аналога Оскара – премія "Еммі": список переможців

Головна американська телевізійна премія "Еммі" 2023 року відбулася в Лос-Анджелесі. Початково церемонія була запланована на осінь, але подію перенесли на січень 2024 року через страйки в Голлівуді.

Таким чином, ім'я переможців стали відомими лише зараз. Дізнайтесь в матеріалі, хто потрапив до списку найкращих.

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Відбулася церемонія нагородження "Еммі" 2023: список переможців

"Спадкоємці", завершивши свій шлях, були визнані на церемонії "Еммі" кращими у номінаціях найкращого драматичного серіалу, сценарію, режисури, а також за найкращі чоловічу (Кіран Калкін) та жіночу (Сара Снук) головні ролі.

Цей успіх також визначив комедійний серіал "Ведмідь", який, як "улюбленець" в категорії комедійних серіалів, замінив "Теда Лассо" і переміг у практично всіх ключових номінаціях.

Найкращий драматичний серіал – "Спадкоємці"

Найкращий актор у драматичному серіалі – Кіран Калкін ("Спадкоємці")

Найкраща акторка в драматичному серіалі – Сара Снук ("Спадкоємці")

Найкращий комедійний серіал – "Ведмідь"

Найкращий актор у комедійному серіалі – Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Найкраща акторка в комедійному серіалі – Айо Едебірі ("Ведмідь")

Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі – Дженніфер Кулідж ("Білий лотос")

Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі – Меттью Макфедієн ("Спадкоємці")

"Спадкоємці": дивіться онлайн трейлер серіалу

Найкращий мінісеріал – "Гризня"

Найкраща акторка в мінісеріалі – Елі Вонг ("Гризня")

Найкращий актор у мінісеріалі – Стівен Ян ("Гризня")

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі – Ебон Мосс-Бакрак ("Ведмідь")

"Ведмідь": дивіться онлайн трейлер серіалу

Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі/антології – Нісі Неш-Беттс ("Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера")

Найкращий актор другого плану в мінісеріалі/антології – Пол Волтер Гаузер ("Чорний птах")

Найкраща режисура в драматичному серіалі – Марк Майлод ("Спадкоємці")

Найкраща режисура в комедійному серіалі – Крістофер Сторер ("Ведмідь")

Найкраща режисура в мінісеріалі/телефільмі – Лі Сон-джин ("Гризня")

Ведучим церемонії був Ентоні Андерсон. На участь у премії були висунуті серіали, які вийшли протягом сезону з 1 червня 2022 року по 31 травня 2023 року.

Церемонія вручення "Еммі": що це за премія

"Еммі" – це американська телевізійна нагорода, яку часто називають телевізійним аналогом Оскара. Зараз цю престижну відзнаку вручають в 463 різних номінаціях.

У зв'язку з безперервними страйками профспілок сценаристів та акторів (WGA та SAG-AFTRA), які не завершувались, офіційно було вирішено перенести церемонію вручення премії "Еммі" на січень.

Телевізійна церемонія відбулася вчора, 15 січня 2024 року, в День Мартіна Лютера Кінга-молодшого.