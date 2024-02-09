Вперше за понад 20 років: на премії Оскар запровадять нову номінацію

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук вперше за більше ніж 20 років внесла нову категорію до номінацій на премію Оскар. З початку 2026 року статуетку вручатимуть кастинг-директорам за найкращий підбір акторів.

Протягом десятиліть режисери кастингу наполягали на введенні цієї категорії, стверджуючи, що їхня робота має ключове значення для успіху будь-якого фільму. До цього часу організатори Оскара відмовляли їм, утім, врешті змінили думку.

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Нову номінацію на Оскар внесуть у 2026 році

Нова категорія буде впроваджена для фільмів, що вийшли у 2025 році, тобто прихильники не побачать статуетки за кастинг до 2026 року. Правила відбору кандидатів будуть визначені у квітні 2025 року. Останній раз нову категорію додали у 2001 році – це "Найкращий повнометражний анімаційний фільм", яку отримав мультфільм "Шрек".

У США "Шрека" визнали національним надбанням і внесли до відповідного реєстру. А нову категорію довго не хотіли створювати через консервативність організаторів премії та тривалість церемонії, яка минулого року була три з половиною години.

Церемонія нагородження 96-ї премії Оскар уже зовсім скоро

Нагородження Оскара відбудеться у ніч на 11 березня традиційно у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі. Ведучим церемонії стане американський комік Джиммі Кіммел. Для нього це вже четвертий раз, оскільки він вже проводив церемонії вручення у 2017, 2018 та 2023 роках.