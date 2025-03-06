Дебют Лесі Нікітюк на великих екранах: що потрібно знати про довгоочікуваних "Песиків"

"Песики" – нова українська романтична комедія, виробництва FILM.UA Group, яка обіцяє стати однією з найяскравіших кінопрем'єр 2025 року. Допрем'єрний показ відбувся 27 лютого, офіційна прем'єра картини в кінотеатрах – 6 березня.

Головну роль виконала ведуча та блогерка Леся Нікітюк, для якої цей проєкт став дебютом у кіно. У матеріалі розповідаємо про тонкощі створення стрічки.

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Тонкощі створення стрічки "Песики"

Над створенням картини працювало понад 60 людей. Фільмування проходили на різних локаціях як самого Києва, так і його околицях. Часто знімальний майданчик стикався з викликами повномасштабного вторгнення: це і робота ППО, постійні тривоги, "Шахеди" та ракети. Погода також не була поблажливою до команди, адже через дощі, зйомки відповідних сцен часто переносили.

Особливості фільму

Основною особливістю фільму є залучення великої кількості чотирилапих акторів. У фільмі знімалися більше ніж 100 песиків. Участь брали не лише спеціально підготовані песики, а й обрані на кастингу та взяті з Гостомельського притулку. Це перший український фільм, де одночасно знімалися стільки чотирилапих акторів.

Цікавою особливістю є і те, що у стрічні присутні ‘’подвійні’’ ролі у чоловіків-акторів. До кожного персонажа було ретельно відібрано собаку-актора, які є схожі не лише зовнішньо, а й поведінкою та темпераментом.

Саундтреком "Песиків" стала пісня DOROFEEVA – "Хартбіт".

Пісня ідеально підійшла для фінальних титрів завдяки її емоційності та хітовості,

– розповіла продюсерка Анна Алієва.

"Хартбіт": слухайте пісню онлайн

Коротко про сюжет

У центрі подій – молода, егоїстична та успішна дівчина Яна, яка є також затятою холостячкою. Через свій складний характер героїня не може побудувати стабільні стосунки. Однак все кардинально та швидко змінюється, коли дівчина випадково накладає на себе магічне прокляття, в результаті якого усі її коханці, після проведеної разом ночі, перетворюються на чарівних песиків.

Це випробування стане не просто комічною перепоною для героїні, це також послугує стимулом для кардинальних змін у житті. Яна вперше почне роздумувати про справжнє кохання й відповідальність.

"Песики": дивіться онлайн трейлер фільму

Команда та зірковий акторський склад

Режисером фільму є Олексій Єсаков, який відомий своїми роботами "Перші дні" та "Прикордонники". Продюсеркою стала Анна Єлісєєва, що працювала над "Мавка. Лісова пісня", "Найкращі вихідні", "Перші дні".

Акторський склад наповнений зірками українського шоубізнесу. Окрім Лесі Нікітюк, у фільмі дебютував і комік/блогер Повар Даніл. Знімалися також Ніколас Карма, Артур Логай, Кирило Ганін, Тарас Цимбалюк, Іван Бліндар, Віра Кобзар, Віктор Андрієнко, Дмитро Сова та інші.

Леся Нікітюк свою участь у зйомках фільму анонсувала на своїй сторінці в інстаграмі з цікавим підписом "Мені зробили пропозицію…"

В інтерв'ю "Новому каналу" телеведуча розповіла детальніше про сам процес знімання, та що "до середини зйомок думала, що до неї підійдуть і скажуть: Ви знаєте, ми першу сцену змонтували, подивилися, все-таки ви нам не підходите, ми візьмемо когось іншого".

Тарас Цимбалюк зазначив, що фільм є комедією з доволі нетиповим для українського кіно сюжетом. На його думку, глядачам зараз особливо потрібні легкі та веселі історії, які дарують емоційну розрядку. Актор також підкреслив, що цей проєкт цікавий тим, що Леся Нікітюк уперше спробувала себе в ролі акторки, а не телеведучої чи блогерки, що, безперечно, зацікавить її шанувальників. Для нього самого робота у фільмі стала особливою, адже вимагала найбільшої екранної трансформації у кар’єрі, деталі якої поки залишаються інтригою.

Комік та резидент клубу "Бродячий StandUP" – Повар Даніл, який також дебютував на великому екрані у фільмі "Песики", поділився із журналістами своїм захопленням від зйомок в кіно, адже для нього це щось нове, а все "інше" його надзвичайно приваблює. Коли Даніл дізнався, що буде зніматись, "єдиною підготовкою було фарбування, а в цілому я був вже готовий, бо режисер покликав правильну людину на правильну роль! Ура".

Приховані мотиви фільму

"Песики" не лише розважають, але й несуть важливу соціальну місію. Оскільки частину песиків для зйомок взяли із Gostomel Shelter, фільм привертає увагу до проблеми переповнених притулків для тварин та популяризує ідею їх адопції ("всиновлення тварин").

Повідомляється, що після офіційної прем'єри стрічки актори планують долучитися до соціальних ініціатив, спрямованих на підтримку безпритульних тварин та їхнього прилаштування у люблячі родини.