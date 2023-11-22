Гра почалась: реаліті-шоу "Гра в кальмара: Випробування" вже на Netflix

На Netflix відбулась прем'єра реаліті-шоу, створеного на основі найвідомішого серіалу на Netflix "Гра в кальмара". У цьому проєкті реальні люди змагаються за рекордний грошовий приз – чотири з половиною мільйони доларів.

Дізнайтесь у матеріалі, у чому суть шоу та чого чекати від нового реаліті "Гра в кальмара: Випробування".

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Змагатимуться 456 гравців з різних куточків світу

У новому реаліті-шоу учасники з різних куточків світу будуть конкурувати за надзвичайний грошовий приз у розмірі 4,56 мільйона доларів. У серії ігор, багато з яких надхненні серіалом "Гра в кальмара", учасники продемонструють, наскільки далеко вони готові зайти заради грошей. Вони будуть змагатися за приз, будуючи альянси та вдосконалюючи стратегії в грі на виживання.

Декорації та костюми у реаліті-шоу мають практично такий же вигляд як у серіалі "Гра в кальмара". Єдиною відмінністю буде те, що нікого по-справжньому не вбиватимуть.

Випробування будуть жорстокими

Десять епізодів цього шоу вже доступні на Netflix від сьогодні. Перший епізод отримав назву "Червоне світло, зелене світло", що є натяком для прихильників, чого варто очікувати у майбутньому.

Раніше повідомляли, що троє учасників після зйомок виступили проти шоу, стверджуючи, що їх змушували проходити випробування при температурі 0 градусів. Вони сказали, що не очікували подібних умов, оскільки не записувалися на шоу Беара Ґрілза, і були шоковані, враховуючи, що вони знімались у спортивних костюмах на морозі.

Також відомо, що четверо учасників втратили свідомість під час другого етапу гри. А одна з учасниць знепритомніла та впала, ударившись головою об підлогу.

"Гра в кальмара: Випробування": дивіться онлайн трейлер реаліті-шоу

Серіал "Гра в кальмара"

У вересні 2021 року вийшов серіал, який став лідером серед переглядів на Netflix у 90 країнах і визнаний найуспішнішим неангломовним шоу.

Це вебсеріал південнокорейського походження у жанрах пригодницького бойовика, трилера і драми. Режисером і сценаристом виступив Хван Дон Хьок. У серіалі, що складається з дев'яти епізодів, розповідається про групу людей, які шукають гроші й вирішують взяти участь у дивних дитячих іграх. Переможця очікує привабливий приз, проте ставки в цій грі – життя.

"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер серіалу