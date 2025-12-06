Укр Рус
6 грудня, 11:13
Який український фільм про Миколая варто подивитись усією сім'єю

Марія Примич
Основні тези
  • Український фільм "Пригоди S Миколая" розповідає історію про хлопчика, який переїхав до Карпат з батьками та знайомиться зі злодієм, що видає себе за Миколая.
  • У фільмі знялися Василь Вірастюк, Маша Єфросиніна та інші, а режисером виступив Семен Горов.

Сьогодні, 6 грудня, відзначається День Святого Миколая. Діти та дорослі отримують омріяні подарунки. Особливо тішиться малеча, яка з нетерпінням чекає ранку, аби подивитись, що ж їм поставили під подушку.

У цей святковий день редакція 24 Каналу розповість про фільм, який можна подивитися всією сім'єю. Присвятіть сьогодні час найріднішим, адже ми так часто забуваємо про них за справами й роботою.

Який фільм подивитись усією сім'єю?

У цей святковий день можна подивитися сімейну комедію 2018 року "Пригоди S Миколая", режисером якої став Семен Горов. Головну роль у стрічці виконав Максим Лучак. 

Також у фільмі з'явилися Василь Вірастюк, Григорій Боковенко, Маша Єфросиніна, Пшемислав Циприаньський, Іванка Бородай, Андрій Кронглевський, Віталій Ажнов, В'ячеслав Рак і Тетяна Лаврушко.

Це історія про хлопчика Артема, який разом із батьками переїхав з великого міста до Карпат. Наближаються зимові свята, тож він з нетерпінням чекає на День Святого Миколая. 

Несподівано Артем знайомиться з Миколаєм, однак той насправді є злодієм. Разом із друзями хлопець зробить усе, щоб викрити його, адже свято – це час, коли трапляються дива. 

"Пригоди S Миколая": дивіться онлайн трейлер фільму

Рейтинг IMDb: 5.8/10

Що подивитися в перші дні зими?

Ось ще кілька атмосферних стрічок, які можна подивитися у перші дні зими:

  • "Дещо від Тіффані"

  • "Незабутнє Різдво"

  • "Потяг у 31 грудня"

  • "Льодовиковий період"