У цей святковий день редакція 24 Каналу розповість про фільм, який можна подивитися всією сім'єю. Присвятіть сьогодні час найріднішим, адже ми так часто забуваємо про них за справами й роботою.

Який фільм подивитись усією сім'єю?

У цей святковий день можна подивитися сімейну комедію 2018 року "Пригоди S Миколая", режисером якої став Семен Горов. Головну роль у стрічці виконав Максим Лучак.

Також у фільмі з'явилися Василь Вірастюк, Григорій Боковенко, Маша Єфросиніна, Пшемислав Циприаньський, Іванка Бородай, Андрій Кронглевський, Віталій Ажнов, В'ячеслав Рак і Тетяна Лаврушко.

Це історія про хлопчика Артема, який разом із батьками переїхав з великого міста до Карпат. Наближаються зимові свята, тож він з нетерпінням чекає на День Святого Миколая.

Несподівано Артем знайомиться з Миколаєм, однак той насправді є злодієм. Разом із друзями хлопець зробить усе, щоб викрити його, адже свято – це час, коли трапляються дива.

"Пригоди S Миколая": дивіться онлайн трейлер фільму

Рейтинг IMDb: 5.8/10

Що подивитися в перші дні зими?

Ось ще кілька атмосферних стрічок, які можна подивитися у перші дні зими: