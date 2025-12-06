В этот праздничный день редакция 24 Канала расскажет о фильме, который можно посмотреть всей семьей. Посвятите сегодня время родным, ведь мы так часто забываем о них за делами и работой.

Какой фильм посмотреть всей семьей?

В этот праздничный день можно посмотреть семейную комедию 2018 года "Приключения S Николая", режиссером которой стал Семен Горов. Главную роль в ленте исполнил Максим Лучак.

Также в фильме появились Василий Вирастюк, Григорий Боковенко, Маша Ефросинина, Пшемыслав Циприаньский, Иванка Бородай, Андрей Кронглевский, Виталий Ажнов, Вячеслав Рак и Татьяна Лаврушко.

Это история о мальчике Артеме, который вместе с родителями переехал из большого города в Карпаты. Приближаются зимние праздники, поэтому он с нетерпением ждет День Святого Николая.

Неожиданно Артем знакомится с Николаем, однако тот на самом деле является вором. Вместе с друзьями парень сделает все, чтобы разоблачить его, ведь праздник – это время, когда случаются чудеса.

"Приключения S Николая": смотрите онлайн трейлер фильма

Рейтинг IMDb: 5.8/10

