Какой украинский фильм о Николае стоит посмотреть всей семьей
- Украинский фильм "Приключения S Николая" рассказывает историю о мальчике, который переехал в Карпаты с родителями и знакомится с вором, выдающим себя за Николая.
- В фильме снялись Василий Вирастюк, Маша Ефросинина и другие, а режиссером выступил Семен Горов.
Сегодня, 6 декабря, отмечается День Святого Николая. Дети и взрослые получают желанные подарки. Особенно радуются малыши, которые с нетерпением ждут утра, чтобы посмотреть, что же им поставили под подушку.
В этот праздничный день редакция 24 Канала расскажет о фильме, который можно посмотреть всей семьей. Посвятите сегодня время родным, ведь мы так часто забываем о них за делами и работой.
Тоже интересно Какой фильм посмотреть вечером, когда хочется посмеяться
Какой фильм посмотреть всей семьей?
В этот праздничный день можно посмотреть семейную комедию 2018 года "Приключения S Николая", режиссером которой стал Семен Горов. Главную роль в ленте исполнил Максим Лучак.
Также в фильме появились Василий Вирастюк, Григорий Боковенко, Маша Ефросинина, Пшемыслав Циприаньский, Иванка Бородай, Андрей Кронглевский, Виталий Ажнов, Вячеслав Рак и Татьяна Лаврушко.
Это история о мальчике Артеме, который вместе с родителями переехал из большого города в Карпаты. Приближаются зимние праздники, поэтому он с нетерпением ждет День Святого Николая.
Неожиданно Артем знакомится с Николаем, однако тот на самом деле является вором. Вместе с друзьями парень сделает все, чтобы разоблачить его, ведь праздник – это время, когда случаются чудеса.
"Приключения S Николая": смотрите онлайн трейлер фильма
Рейтинг IMDb: 5.8/10
Что посмотреть в первые дни зимы?
Вот еще несколько атмосферных лент, которые можно посмотреть в первые дни зимы:
"Кое-что от Тиффани"
"Незабываемое Рождество"
"Поезд в 31 декабря"
"Ледниковый период"