Для захопливого вечора: 2 пригодницькі фільми з високим рейтингом
- "Назад у майбутнє" (1985) розповідає про підлітка Марті Мак-Флая, який подорожує у часі.
- "ВОЛЛ·І" (2008) - анімаційна стрічка про робота, який вирушає у космічну подорож зі своєю новою подругою Євою.
Жанр пригодницьких фільмів буває складно описати словами, адже це те, що треба бачити. Часто це захопливі та епічні історії, де в центрі сюжету люди, перед якими важлива місія. Тут можуть додаватись елементи й інших жанрів – фантастики, трилеру чи жахів.
Пригодницький фільм здатен подарувати відчуття адреналіну і яскраві враження. Щоб відчути себе на місці головних героїв, скористайтесь добіркою від 24 Каналу.
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"Назад у майбутнє"
Рік: 1985
Режисер: Роберт Земекіс
Рейтинг IMDb: 8,5
Культовий фільм розповідає про підлітка Марті Мак-Флая, який випадково потрапляє з 1985 у 1955 рік на машині часу, створеній ексцентричним винахідником Доком Брауном. У минулому Марті зустрічається зі своїми батьками, на той час учнями школи, і навіть викликає симпатію у своєї мами. Хлопцю доводиться не лише знайти спосіб повернутися назад, а й допомогти своїм юним батькам закохатися, інакше його власне існування опиниться під загрозою.
Це одна з найкращих стрічок у подорожі в часі, що вражає динамічним сюжетом, харизматичними героями та чудовим гумором.
"Назад у майбутнє": дивіться трейлер онлайн
"ВОЛЛ·І"
Рік: 2008
Режисер: Ендрю Стентон
Рейтинг IMDb: 8,4
Зворушлива анімаційна стрічка від Pixar розповідає про маленького робота, який сотні років самотньо прибирає спустошену Землю. Його життя змінюється, коли він зустрічає високотехнологічну розвідницю Єву. Разом вони вирушають у космічну подорож, що може змінити майбутнє людства.
Цей фільм майстерно поєднує гумор, романтику та глибоку тематику. Він не просто про робота, але й про самотність, любов, надію та майбутнє планети Земля.
"ВОЛЛ·І": дивіться трейлер онлайн
Ці фільми – чудовий спосіб провести вечір у компанії друзів або родини. Вони перенесуть вас у світ пригод, де кожна хвилина наповнена емоціями та несподіванками.