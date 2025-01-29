Для захопливого вечора: 2 пригодницькі фільми з високим рейтингом

Жанр пригодницьких фільмів буває складно описати словами, адже це те, що треба бачити. Часто це захопливі та епічні історії, де в центрі сюжету люди, перед якими важлива місія. Тут можуть додаватись елементи й інших жанрів – фантастики, трилеру чи жахів.

Пригодницький фільм здатен подарувати відчуття адреналіну і яскраві враження. Щоб відчути себе на місці головних героїв, скористайтесь добіркою від 24 Каналу.

Дивіться також 3 універсальні анімаційні фільми, які сподобаються навіть дорослим

"Назад у майбутнє"

Рік: 1985

Режисер: Роберт Земекіс

Рейтинг IMDb: 8,5

Культовий фільм розповідає про підлітка Марті Мак-Флая, який випадково потрапляє з 1985 у 1955 рік на машині часу, створеній ексцентричним винахідником Доком Брауном. У минулому Марті зустрічається зі своїми батьками, на той час учнями школи, і навіть викликає симпатію у своєї мами. Хлопцю доводиться не лише знайти спосіб повернутися назад, а й допомогти своїм юним батькам закохатися, інакше його власне існування опиниться під загрозою.

Це одна з найкращих стрічок у подорожі в часі, що вражає динамічним сюжетом, харизматичними героями та чудовим гумором.

"Назад у майбутнє": дивіться трейлер онлайн

"ВОЛЛ·І"

Рік: 2008

Режисер: Ендрю Стентон

Рейтинг IMDb: 8,4

Зворушлива анімаційна стрічка від Pixar розповідає про маленького робота, який сотні років самотньо прибирає спустошену Землю. Його життя змінюється, коли він зустрічає високотехнологічну розвідницю Єву. Разом вони вирушають у космічну подорож, що може змінити майбутнє людства.

Цей фільм майстерно поєднує гумор, романтику та глибоку тематику. Він не просто про робота, але й про самотність, любов, надію та майбутнє планети Земля.

"ВОЛЛ·І": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми – чудовий спосіб провести вечір у компанії друзів або родини. Вони перенесуть вас у світ пригод, де кожна хвилина наповнена емоціями та несподіванками.