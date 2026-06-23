Найкращі пригодницькі серіали, які захоплюють з першої серії

Якщо ви не фанат пригодницького жанру, то дуже даремно. Адже сучасний кінематограф пропонує суміш жанрів, які на фіналі утворюють дуже якісний і цікавий продукт.

Через це 24 Канал обрав декілька серіалів, які не просто не розчарують, а й переконають, що пригоди – це не нудьга.

Дивіться також Найновіший зворушливий фільм на Netflix, який розчулить вас до сліз

"Ван Піс", 2023 – …

Рейтинг IMDb: 8,3

Кількість сезонів: 2

Кількість серій: 16

Юний та амбітний пірат Манкі випадково з'їдає магічний фрукт і отримує можливість розтягувати своє тіло, як гуму, однак назавжди втрачає здатність плавати. Він вирушає у небезпечну подорож океаном, щоб знайти легендарний скарб "Ван Піс". За легендою, хто його знайде, той стане королем піратів.

"Ван Піс": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Навколо світу за 80 днів", 2021

Рейтинг IMDb: 7,2

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 8

Англійський джентльмен Філеас Фогг укладає парі з членами свого клубу на 20 000 фунтів стерлінгів. Він зобов'язується обігнути земну кулю та повернутися до Лондона рівно за 80 днів – до 21 грудня 1872 року. Щоб довести, що він здатний на такий великий вчинок, у подорож з ним вирушають ще двоє супутників.

"Навколо світу за 80 днів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Лицар семи королівств", 2025 – …

Рейтинг IMDb: 8,6

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 6

Це приквел "Гри престолів", події якого розвиваються у Вестеросі, приблизно за 90 років до подій згаданого серіалу вище, коли на Залізному троні править династія Таргарієнів. Сюжет розповідає про пригоди мандрівного лицаря сера Дункана Високого та його юного зброєносця Егга.

"Лицар семи королівств": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Доктор Хто", 2005 – …

Рейтинг IMDb: 8,5

Кількість сезонів: 15

Кількість серій: понад 190 (якщо говорити про класичний серіал, то кількість серій понад 800)

Сюжет розгортається навколо загадкового мандрівника в часі – Доктора, який подорожує Всесвітом на космічному кораблі ТАРДІС, що схожий на синю поліцейську будку.

"Доктор Хто": дивіться онлайн трейлер серіалу 2024

"Загублені", 2004 – 2010

Рейтинг IMDb: 8,3

Кількість сезонів: 6

Кількість серій: 121

Пасажири рейсу 815 вижили після авіакатастрофи й опинились на таємничому тропічному острові. Їхня головна мета – вижити, але згодом вони дізнаються, що острів приховує безліч містичних і наукових таємниць.

"Загублені": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вінчестери", 2022 – 2023

Рейтинг IMDb: 6,2

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 13

Це приквел до культового серіалу "Надприродне", який розповідає про історію знайомства і кохання батьків Сема і Діна – Джона Вінчестера та Мері Кемпбелл. Після служби у В'єтнамі чоловік повертається додому, де дізнається про існування світу паранормального. Він знайомиться з юною Мері, яка з дитинства займається винищенням демонів і нечисті.

"Вінчестери": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також зверніть увагу на підлітковий містичний трилер, детектив і драма, від якого колись не могли відірватись.