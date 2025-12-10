Коли вийдуть фінальні епізоди 2 сезону "Прикордонників"
- Фінальні епізоди 2 сезону серіалу "Прикордонники" вийдуть 15 грудня 2025 року.
- Глядачі зможуть подивитися 12 епізодів, які завершать історію другого сезону.
17 листопада 2025 року вийшли перші епізоди другого сезону серіалу "Прикордонники". Їх можна було переглянути на Київстар ТБ, а також на стримінговій платформі Netflix.
Ба більше, на Netflix серіал став одним із найпопулярніших серед глядачів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, коли відбудеться прем'єра фінальних епізодів другого сезону "Прикордонників".
Коли прем'єра фінальних епізодів 2 сезону "Прикордонників"?
Справжні прихильники вже давно перебувають в очікуванні прем’єри фінальних епізодів серіалу "Прикордонники". Вони вийдуть у світ 15 грудня 2025 року. Глядачі матимуть змогу переглянути ще 12 епізодів, які завершать історію другого курсу улюблених "Прикордонників".
Хочеться заснути й прокинутися вже за тиждень, адже 15 грудня на Київстар ТБ вийде продовження серіалу "Прикордонники. 2 курс",
– пише на інстаграм-сторінці "Прикордонників".
Глядачі вже в очікуванні, ось, що вони пишуть:
- "Я також не можу дочекатися…дивишся серію і думаєш що там буде. Потім стає цікавіше і ще раз цікавіше"
- "Не можу дочекатись 15 грудня"
- "Дуже класний серіал, дуже захоплює"
Про що серіал "Прикордонники"?
- У другому сезоні серіалу "Прикордонники" головні герої повертаються до навчання та служби.
- Вони мають ще відповідальніше ставитися до підготовки, адже наближається їхня служба на кордоні.
- Глядачі матимуть змогу побачити польові виїзди, чергування, спецоперації, небезпеку та особисті історії героїв.
- Особливий акцент у серіалі також зроблено на дружбі, коханні та темі вибору.