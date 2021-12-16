Приквел "Гри престолів" став найочікуванішим серіалом 2022 року за версією IMDb
Джерело:IMDb
"Дім дракона" став серіалом, якого найбільше очікують у 2022 році. Це не дивно, адже події у серіалі відбуватимуться за 200 років до головних, які фанати бачили в оригінальній легендарній "Грі престолів".
Другу позицію у списку найочікуваніших стрічок за рейтингом IMDb зайняв серіал зі всесвіту "Володаря кілець" (The Lord of the Rings), а третє місце посів мінісеріал "Пем і Томмі" (Pam & Tommy). Він покаже історію палкого роману моделі й актриси Памели Андерсон з музикантом культового гурту Motley Crue Томмі Лі.
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Повний список найочікуваніших серіалів за рейтингом IMDb
У списку є чимало проєктів з коміксів Marvel та DC:
- "Дім дракона" (House of the Dragon);
- "Володар кілець" (The Lord of the Rings);
- "Пем і Томмі" (Pam & Tommy);
- "Піщана людина" (The Sandman);
- "Останні з нас" (The Last of Us);
- "Обі-Ван Кенобі" (Obi-Wan Kenobi);
- "Жінка-Халк" (She-Hulk);
- "Міс Марвел" (Ms. Marvel);
- "Миротворець" (Peacemaker);
- "Місячний Лицар" (Moon Knight).
Нещодавно в мережі опублікували трейлер до приквелу "Гри престолів", у якому вже відкрилися деякі подібності та перетини цих двох історій. Найуважніші шанувальники всесвіту Джорджа Мартіна помітили у трейлері знаменитий валірійський кинджал, яким Ар'я Старк вбила Короля Ночі. Він опинився в Алісенти Гайтавер – героїні Олівії Кук. Вона пробігає повз натовп, тримаючи його в руках. Про історію легендарного кинджала читайте за посиланням.
"Дім дракона" 2022: дивіться трейлер
Що ще відомо про серіал "Дім дракона"
- "Дім дракона" – один з шести проєктів-приквелів "Гри престолів", над якими працює HBO;
- Сценарій написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров", у якому розповідається про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу;
- Запланована кількість серій – 10;
- Шоураннерами будуть Райан Кондал і Мігель Сапочник, а виконавчим продюсером – Джордж Мартін;
- Вперше про зйомки приквела до "Гри престолів" заговорили у 2019 році. Однак чутки в пресі не отримували офіційних підтверджень до 2020-го, коли компанія HBO оголосила про майбутні зйомки "Дому Дракона".
- У липні 2021 року в одного із членів команди виявили коронавірус і зйомки призупинили. Однак, це тривало недовго і актори знову повернулися до фільмування;
- Станом на травень 2021 року "Дім Дракона" вже входив до 100 найпопулярніших серіалів на планеті за рейтингом IMDb;
- Прем'єра серіалу, дія якого відбуватиметься за 200 років до оригінальної картини "Гри престолів", запланована на 2022 рік.