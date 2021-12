Приквел "Гри престолів" став найочікуванішим серіалом 2022 року за версією IMDb

"Дім дракона" став серіалом, якого найбільше очікують у 2022 році. Це не дивно, адже події у серіалі відбуватимуться за 200 років до головних, які фанати бачили в оригінальній легендарній "Грі престолів".

Другу позицію у списку найочікуваніших стрічок за рейтингом IMDb зайняв серіал зі всесвіту "Володаря кілець" (The Lord of the Rings), а третє місце посів мінісеріал "Пем і Томмі" (Pam & Tommy). Він покаже історію палкого роману моделі й актриси Памели Андерсон з музикантом культового гурту Motley Crue Томмі Лі.

Повний список найочікуваніших серіалів за рейтингом IMDb

У списку є чимало проєктів з коміксів Marvel та DC:

"Дім дракона" (House of the Dragon); "Володар кілець" (The Lord of the Rings); "Пем і Томмі" (Pam & Tommy); "Піщана людина" (The Sandman); "Останні з нас" (The Last of Us); "Обі-Ван Кенобі" (Obi-Wan Kenobi); "Жінка-Халк" (She-Hulk); "Міс Марвел" (Ms. Marvel); "Миротворець" (Peacemaker); "Місячний Лицар" (Moon Knight).

Нещодавно в мережі опублікували трейлер до приквелу "Гри престолів", у якому вже відкрилися деякі подібності та перетини цих двох історій. Найуважніші шанувальники всесвіту Джорджа Мартіна помітили у трейлері знаменитий валірійський кинджал, яким Ар'я Старк вбила Короля Ночі. Він опинився в Алісенти Гайтавер – героїні Олівії Кук. Вона пробігає повз натовп, тримаючи його в руках. Про історію легендарного кинджала читайте за посиланням.

"Дім дракона" 2022: дивіться трейлер

Що ще відомо про серіал "Дім дракона"