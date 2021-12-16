Приквел "Игры престолов" стал самым ожидаемым сериалом 2022 года по версии IMDb

16 декабря 2021 , 14:37
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Источник:

IMDb

"Дом дракона" стал сериалом, которого больше всего ждут в 2022 году. Это не удивительно, ведь события в сериале будут проходить за 200 лет до главных, которые фанаты видели в оригинальной легендарной "Игре престолов".

Вторую позицию в списке самых ожидаемых лент по рейтингу IMDb занял сериал из вселенной "Властелина колец" (The Lord of the Rings), а третье место занял минисериал "Пэм и Томми" (Pam & Tommy). Он покажет историю страстного романа модели и актрисы Памели Андерсон с музыкантом культовой группы Motley Crue Томми Ли.

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Полный список самых ожидаемых сериалов по рейтингу IMDb

В списке есть немало проектов по комиксам Marvel и DC:

  1. "Дом дракона" (House of the Dragon);
  2. "Властелин колец" (The Lord of the Rings);
  3. "Пэм и Томми" (Pam&Tommy);
  4. "Песчаный человек" (The Sandman);
  5. "Последние из нас" (The Last of Us);
  6. "Оби-Ван Кеноби" (Obi-Wan Kenobi);
  7. "Женщина-Халк" (She-Hulk);
  8. "Мисс Марвел" (Ms. Marvel);
  9. "Миротворец" (Peacemaker);
  10. "Лунный Рыцарь" (Moon Knight).
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Недавно в сети опубликовали трейлер к приквелу "Игры престолов", в котором уже открылись некоторые сходства и пересечения этих двух историй. Внимательнейшие поклонники вселенной Джорджа Мартина заметили в трейлере знаменитый валирийский кинжал, которым Арья Старк убила Короля Ночи. Он оказался у Алисенты Хайтауэр – героини Оливии Кук. Она пробегает мимо толпы, держа его в руках. Об истории легендарного кинжала читайте по ссылке.

"Дом дракона" 2022: смотрите трейлер

 

Что еще известно о сериале "Дом дракона"

  • "Дом дракона" – один из шести проектов-приквелов "Игры престолов", над которыми работает HBO;
  • Сценарий написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь", в котором рассказывается о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца;
  • Планируемое количество серий – 10;
  • Шоураннерами будут Райан Кондал и Мигель Сапочник, а исполнительным продюсером – Джордж Мартин;
  • Впервые о съемках приквела к "Игре престолов" заговорили в 2019 году. Однако слухи в прессе не получали официальных подтверждений до 2020 года, когда компания HBO объявила о предстоящих съемках "Дома Дракона".
  • В июле 2021 года у одного из членов команды обнаружили коронавирус и съемки приостановили. Однако, это продолжалось недолго и актеры снова вернулись к сниманию;
  • По состоянию на май 2021 года "Дом Дракона" уже входил в 100 самых популярных сериалов на планете по рейтингу IMDb;
  • Премьера сериала, действие которого будет происходить за 200 лет до оригинальной картины "Игры престолов", запланирована на 2022 год.
Автор: Наталія Гулій