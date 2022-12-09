"Гаррі і Меган": якими вийшли перші три серії документалки та чому серіал піддався критиці

Перші три епізоди скандального серіалу "Гаррі та Меган" вийшли 8 грудня на Netflix. Букінгемський палац розкритикував принца Гаррі та Меган Маркл і звинуватив у брехні.

За словами пари, документальне шоу — це шанс розповісти про їхні стосунки з королівською родиною та ЗМІ. Продюсують його самі герцог і герцогиня Сассекських.

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Якими вийшли перші три серії документалки "Гаррі та Меган"

Перша серія

Перший випуск "Гаррі та Меган" починається із заяви: "Всі інтерв'ю було завершено до серпня 2022 року". Ймовірно, це спроба показати глядачеві, що серіал було знято ще до того, як у вересні померла королева Єлизавета II. Адже пара піддалася критиці за те, що відносно незабаром після її смерті опублікувала відверту документацію.

Наступний кадр дає зрозуміти, що члени королівської сім'ї відмовилися коментувати цю серію. Потім у вступному монтажі глядачам показують заголовки газет і журналів з початку 2020 року про рішення Меган і Гаррі відмовитися від королівських обов'язків.

Я щиро турбуюся за безпеку своєї сім'ї,

– говорить Гаррі на початку епізоду.



Принц Гаррі та Меган Маркл у серіалі / Netflix

Перший епізод загалом присвячений раннім стосункам пари, зокрема, коли вони та їхні друзі згадують літо 2016 року. "Я дійсно хотіла бути самотньою і просто весело проводити час, – стверджує Меган. У мене була кар'єра, у мене було життя, у мене був свій шлях, а потім прийшов Г", – доповнює вона, фактично вимовляючи ім'я свого нинішнього чоловіка як букву.

"Ми з Меган познайомилися в інстаграмі, – підхоплює Гаррі. Я переглядав свою стрічку, і в когось з моїх друзів було це відео з ними двома... Я подумав, хто це?" Потім їх познайомив спільний друг.

Потім Гаррі розповідає про їхнє перше побачення та взаємну зацікавленість. "Ми були як діти разом", – каже Меган.

"Гаррі і Меган": дивіться трейлер серіалу

В епізоді можна побачити чимало архівних кадрів, зокрема принцеси Діана, яка виходить із лікарні в 1984 році з принцом Чарльзом, яким він був тоді, з новонародженим сином Гаррі на руках. "Я завжди пам'ятатиму її зухвалий сміх", — згадує Гаррі.

Друга серія

У другому епізоді Меган розповідає про зацікавленість преси до неї, коли вона почала зустрічатися з принцом Гаррі. "Мої сусіди пишуть мені, що стукають у всі двері, намагаються знайти тебе", – каже вона. За словами Меган, ЗМІ навіть заплатили деяким сусідам, аби вони встановили камеру прямої трансляції на моєму задньому дворі.

Раптом все у моєму житті стало набагато ізольованішим. Наче всі фіранки були завернуті, усі жалюзі завернуті — це було страшно. Моє обличчя було всюди, моє життя було всюди, таблоїди захопили все,

– каже Меган.

Втручання преси – це ключова тема серіалу Netflix, бо і Меган, і Гаррі емоційно говорять про вплив уваги засобів масової інформації на їхнє життя.



Кадр зі серіалу "Гаррі і Меган" / Netflix

Крім цього, у цьому епізоді Меган розповіла про труднощі приєднання до королівської родини, згадавши першу зустріч із Вільямом та Кейт, а також заявила про почуття незручності через формальності під час першої зустрічі з королевою.

Також тут зачепили тему расистського ставлення у суспільстві. Це питання направду стало ключовим в історії навколо Гаррі та Меган: дебати про те, чи була раса фактором у реакції ЗМІ на Меган, і якщо так, то якою мірою.



Меган Маркл у серіалі / Netflix

Третя серія

У третьому епізоді коротко згадується інцидент 2017 року, коли принцеса Майкл Кентська, дружина принца Майкла Кентського, двоюрідного брата королеви Єлизавети II, одягла брошку в стилі арап на різдвяному обіді в Букінгемському палаці. Меган, яка на той час була нареченою Гаррі, також була гостею. А у неї, нагадаємо, мама – афроамериканка.

Фотографії брошки стали вірусними, і люди в мережі припустили, що її носили з расистськими намірами, щоб дати зрозуміти майбутній новій принцесі, що їй не раді в королівській сім'ї.

Навряд чи принцеса мала намір свідомо образити Меган. Швидше за все, вона просто не подумала про можливі наслідки, оскільки вже багато разів з'являлася на людях із цим ювелірним виробом. Після цього принцеса брошки не одягала, а її представник Майкл Саймон Астер сказав, що "їй дуже шкода".

У наші дні широко визнано, що цей мотив образливий і є пережитком колоніального мислення, яке вважало темношкірих людей недолюдами.



Майкл Кентська / Фото із соцмереж

Прем'єра другої частини серіалу Netflix відбудеться наступного четверга, 15 грудня.

Чому Букінгемський палац звинуватив принца Гаррі та Меган Маркл у брехні

Як ми вже згадували вище, на початку першого епізоду на екрані з'являється табличка, в якій йдеться про те, що члени королівської родини відмовилися від коментарів. Але за кілька годин після виходу серіалу в ефір, Букінгемський палац та Кенсінгтонський палац заперечували, що до них зверталися за коментарями.

Кенсингтонський палац підтвердив, що отримав електронного листа нібито від сторонньої продюсерської компанії з адреси невідомої організації, і спробував перевірити його справжність за допомогою Archewell Productions та Netflix, але так і не отримав відповіді.

Тепер l;thtkj Netflix наполягає, що з офісами зв'язку короля і принца Уельського зв'язалися заздалегідь, і їм дали можливість відреагувати на претензії Гаррі і Меган.



Кадр зі серіалу "Гаррі і Меган" / Netflix

Нагадаємо, 41-річна Меган та 38-річний Гаррі уперше підписали багаторічний контракт із Netflix у вересні 2020 року. Угода дозволяла їм знімати документальні фільми та серіали, художні фільми, сценарії шоу та дитячі назви для стрімерів.