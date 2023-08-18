"Привиди у Венеції": приголомшливі локації містичного трилера з Кеннетом Браном та Мішель Єо

"Привиди у Венеції" – це містичний трилер, створений за мотивами роману Аґати Крісті. Фільм знятий режисером, виконавцем головної ролі знаменитого детектива Еркюля Пуаро та лауреатом премії Оскар, Кеннетом Браною.

Також у фільмі знялися Мішель Єо ("Все завжди і водночас"), Джеймі Дорнан (серія фільмів "П'ятдесят відтінків..."), Кайл Аллен, Камілла Коттін, Тіна Фей та інші. "Привиди у Венеції" виходять на екрани українських кінотеатрів 14 вересня 2023 року.

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Локації фільму "Привиди у Венеції" в Італії

Основні зйомки фільму "Привиди у Венеції" проходили на студії Pinewood Studios за межами Лондона та упродовж кількох тижнів у Венеції, Італії. Венеція відома своїми приголомшливими ренесансними та готичними палацами, або палаццо, а також каналами на Адріатичному морі.

Зйомки фільму проходили у низці відомих пам'яток міста, серед яких:

Венеційська консерваторія імені Бенедетто Марчелло, розташована у Палаццо Пізані в самому центрі міста.

Площа Сан-Марко (головна площа Венеції), на якій розташовані Торре Делл'Оролоджіо, базиліка Святого Марка з годинниковою вежею, Міст Зітхань та Бачино Сан-Марко (головна гавань Венеції).

Палаццо Дукале в готичному стилі, який є музеєм, розташованим на площі Сан- Марко (і був Палацом Дожів за часів Венеціанської республіки).

Палаццо Контаріні дель Боволо, відомому своїми гвинтовими сходами на фасаді будівлі.

Кадр з фільму "Привиди у Венеції" / The Mark Gordon Company

Кампо Сан-Самуеле, розташованого біля Палаццо Маліп'єро на Ґранд-каналі.

Ґранд-канал та сад Палаццо Маліп'єро.

Палаццо Ґрімані, розташованого на площі Кампо Сан-Болдо в районі Сан-Поло.

Понте Консафельці, знаменитий міст, повністю зробленого із металу.

Кампо-Сан-Марія-Нова, включаючи мальовничу церкву і міст.

Ізола Сан-Джорджіо, один із численних островів Венеції.

Фільм "Привиди у Венеції" розповідає захопливу історію, де центральною фігурою стає знаменитий детектив Еркюль Пуаро. Сюжет фільму розгортається у жахливій атмосфері післявоєнної Венеції, в переддень свята Дня всіх святих. Пуаро, який сам тільки що вийшов на пенсію, мешкає у самоті в найбільш розкішному місті світу.

Одного разу він неохоче погоджується відвідати спіритичний сеанс у занедбаному палаццо, повному легенд про привидів. Але, коли одного з учасників сеансу жорстоко вбивають, детективу доводиться зануритися у хаотичний світ тіней і загадок.

"Привиди у Венеції" 2023: дивіться трейлер