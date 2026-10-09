Прийшла п’яною та під наркотиками і ледь не втратила роль: що сталося з Демі Мур на зйомках

Іноді одна невдала примірка може коштувати ролі. А якщо прийти на неї ще й напідпитку та під дією наркотиків – шанси на кар’єрний фіаско зростають особливо швидко. Саме так, за словами сценариста Карла Курландера, ледь не сталося з Демі Мур під час роботи над культовим фільмом "Вогні святого Ельма" 1985 року.

Як повідомляє pagesix, Курландер розповів, що режисер Джоел Шумахер після зустрічі з Мур був настільки розлючений, що буквально дав їй зрозуміти: свої проблеми вона може нести на чужий знімальний майданчик. І через це ледь не віддав роль Мадонні.

Роль уже майже віддали іншій

За словами сценариста, Шумахер зустрівся з Мадонною й одразу відчув, що вона стане величезною зіркою. Режисер був готовий віддати їй роль Джулс Ван Паттен — тієї самої "party girl", яку врешті зіграла Мур.

Але продюсерка Лорен Шулер Доннер запропонувала компроміс: якщо Демі зможе привести себе до ладу за 10 днів — роль залишиться за нею.



Демі Мур / Фото Everett Collection / Everett Col



Мур почала відвідувати зустрічі Анонімних алкоголіків і працювала з тверезим супроводжувачем. У підсумку вона все ж отримала роль і завершила зйомки.

Сама акторка пізніше визнавала, що Шумахер сильно ризикнув, підтримавши її тоді: на той момент вона ще не була зіркою.

Іронія в тому, що саме "Вогні святого Ельма" стали одним із фільмів, які допомогли Мур закріпитися в Голлівуді.

До слова, нещодавно Майкл Дуглас розповів як накинувся на Джулію Робертс.