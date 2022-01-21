Стрічка українського режисера Тараса Томенка "Терикони" отримала міжнародний трейлер. Нагадаємо, фільм став учасником 72-го Берлінського кінофестивалю.

У зоні бойових дій на Донбасі живе 10 тисяч дітей, про одну із них – Настю – розповідає картина Тараса Томенка "Терикони". Їй 15 років і вона мешкає у невеличкому шахтарському містечку Торецьк, яке розташоване на Сході України та до цього часу перебувало у "сірій зоні". Саме через Торецьк пролягає лінія розмежування, а це означає, що кожного дня тут лунають постріли та вибухи.

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Самі терикони – місця подій стрічки, які водночас є образами покинутих людських життів. Дітям не залишається більше нічого, окрім, як жити та любити там, де для інших життя більше немає.

У 2015 році, у новорічну ніч, будинок дівчинки зруйнували три снаряди. Вона втратила батька, надію і віру в життя. Однак, Настя не припиняє мріяти про новий дім, собаку, і пише листи діду Морозу з проханням повернути їй тата.

"Терикони" 2022: дивіться міжнародний трейлер

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Тарас Томенко досліджує цю тему з початку війни на Донбасі. З 2014 року ним було зібрано безліч матеріалів та свідчень, які у 2017 році перетворились на проєкт "Терикони". У 2021 році фільм "Терикони" став учасником секції Work in Progress Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах та отримав Перший приз від телеканалу "Україна" у секції Work in Progress Одеського міжнародного кінофестивалю, – повідомляє Держкіно.

