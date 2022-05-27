Про довоєнне життя Маріуполя: фільм "Чому я живий" з Ждановим отримав нагороду у Каннах

На фестивалі Silk Road Film Awards Cannes презентували фільм про часи Другої світової війни режисера Віллена Новака "Чому я живий". Стрічка отримала перемогу в номінації Best Feature Film Director ("Найкращий режисер повнометражного фільму").

Як повідомили на фейсбук-сторінці Одеської кіностудії, картина "Чому я живий" – це велична історія кохання, заснована на реальних подіях, які сталися у середині XX століття. Команда щиро вдячна за високу оцінку їхньої картини.

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"Чому я живий" отримав нагороду у Каннах / Фото Silkroad Production

Про що розповідає фільм "Чому я живий"

У картині йдеться про довоєнне життя в невеликому місті Маріуполі на березі Азовського моря. За сюжетом, 17-річні Фрося і Льончик, які пристрасно закохані одне в одного, мріють про весілля, але Фрося – українка, а Льончик – єврей. Батько дівчини проти іновірців у родині. Втім життя закоханих назавжди змінюється, коли в їхні будинки та ще мільйонів людей приходить страшна війна.

З трейлера нам стає зрозуміло, що стрічка "Чому я живий" закликає до терпеливості, гуманності та взаємної любові, поваги та підтримки.

"Чому я живий": дивіться трейлер стрічки

Варто зауважити, що картину "Чому я живий" зняли за оповіданням письменника та драматурга Євгена Митька "Тепер я турок, не козак...". "Твір є автобіографічним – Євген Миколайович народився в Маріуполі у 1930-ті роки та пройшов окупацію. Наприкінці 1990-х він написав сценарій фільму та висловив бажання, щоб режисером картини виступив тільки Віллен Новак – класик українського радянського кінематографа, який зняв такі популярні картини, як "Вторгнення", "Дві версії одного зіткнення", "Гу-га", "Принцеса на бобах" та інші. Понад 20 років сценарій чекав на реалізацію", – повідомило Держкіно.

Акторський склад

Віктор Жданов;

Артем Вільбік;

Ірина Мельник;

Ольга Радчук;

Анастасія Борисова;

Олексій Горбунов;

Георгій Делієв.

Сценаристом картини виступив Євген Митько, а продюсером – Андрій Осіпов.

Кадри з фільму “Чому я живий” / Фото з Кіноріуму

Нагадаємо, крім цієї перемоги, у Каннах відзначили ще такі фільми:

"Слухаючи світ"

"Чому я живий"

"Степне"

"Ти – космос"

"Славна Революція"

А також у програмі "Двотижневик режисерів" взяв участь фільм "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука та в основному конкурсі – "Бачення метелика" Максима Наконечного. Каннський кінофестиваль триватиме до неділі, 28 травня. За Золоту пальмову гілку позмагаються 21 картина.