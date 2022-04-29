Продюсер Роднянський впевнений, що Україна переможе і назвав причини

Режисер та продюсер Олександр Роднянський обґрунтував майбутню перемогу України над Росією. В інстаграмі він опублікував матеріал американського філософа Френсіса Фукуями "Чому Україна переможе".

На знак підтримки України, Роднянський висміює росіян та засуджує режим Путіна, повідомляє 24 канал. У статті, якою він поділився зі своїми підписниками, йдеться про причини, через які українська армія зможе видавити росіян навіть із тих територій, які вони зараз утримують.

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Продюсер Роднянський впевнений, що Україна переможе: причини

До допису режисер прикріпив світлину першої шпальти журналу Time з обличчям Володимира Зеленського. У своєму пості Роднянський звернув увагу на аргументи, які наводить Френсіс Фукуяма:

США та їхні партнери у відповідь на прохання Зеленського про військову допомогу тепер відправляють Україні зброю та техніку у великій кількості; Бойовий дух російської армії неймовірно низький. Українська ж сторона, навпаки, дуже мотивована – українці на власні очі побачили звірства, які на окупованій території творила російська армія; Неочевидно, що російські війська здатні вчитися на власних помилках і швидко адаптуватися до ситуації, що стрімко змінюється. Зокрема, вони так і не навчилися ефективно координувати великі загальновійськові операції й продовжують покладатися при настанні насамперед на грубу силу. Українська ж сторона навпаки – навчилася це робити значно краще, при цьому зберігається повний стратегічний контроль над чинною армією; Росія просто не має більше живої сили та резервів. Армія на Донбасі виснажується.

Сам Роднянський доповнив, що нещодавня зустріч міністрів оборони 40 країн на авіабазі Рамштайн – подія безпрецедентна.

Таких коаліцій, як та, що зараз збирається довкола України, світ не знав уже багато десятиліть,

– підсумував він.