На прохання прихильників: зірка "Скаженого весілля" знову познущалася з Марченко

Українська акторка Інна Приходько, яка зіграла Олю у другій частині "Скаженого весілля", вкотре потролила одіозну Оксану Марченко. Зірка записала два нові ролики, від яких її підписники в захваті.

Мережа активно відреагувала на перший ролик Інни та попросила продовжувати створювати пародії. Зірка взяла до уваги й опублікувала свіжі відео: пародію на пресконференцію Марченко у Москві та про те, як одіозна ведуча, в результаті пластичних операцій, у своєму відеозверненні не могла зімкнути повіки.

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Інна Приходько знову висміяла Оксану Марченко

Доброго вечора, ми з України. Після такої кількості позитивних реакцій від вас, я стала щасливішою від того, що ви, мої дорогі, стали більше посміхатися! А власне це і було метою. Тому ось вам продовження. Тим паче Оксана Марченко і далі дає привід для творчості,

– підписала відео Інна.

Пластична операція. Частина 3. Або ви просили – я зробила,

– написала зірка.

"Щоразу і в яблучко!", "Геніально", – написали прихильники.

Нагадаємо, 12 квітня Володимир Зеленський опублікував новину, що СБУ затримало зрадника Віктора Медведчука, коли він у формі ЗСУ намагався втекти з України до Придністров'я. Звідти його мали вивезти в Москву.

Оксана Марченко одразу ж відреагувала на новину і записала відеозвернення спершу до Президента України, а потім до інших лідерів країн. Зірки шоубізу склавши руки не сиділи й почали висміювати новоспечену "паломницю".