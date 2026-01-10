Які серіали подивитись, якщо сподобався "Промінь надії"

Зараз надворі така погода, що багато людей зовсім не хочуть виходити з дому. Як варіант відпочинку на вихідних – перегляд фільмів та серіалів з рідними, друзями або наодинці.

24 Канал розповість, які серіали подивитися, якщо сподобалась мелодрама "Промінь надії". Вона створена російською, тож наша редакція зібрала альтернативи українською мовою.

Що подивитися, якщо сподобався серіал "Промінь надії"?

"Невістка"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 6.7/10

Ольга – донька банкіра, яка зустрічається з Костею. Проте батько дівчини проти їхнього шлюбу, адже хлопець їм не рівня. Він прагне сподобатися майбутньому тестю, тож їде з міста, щоб отримати статус і стати заможним.

Тим часом до Ольги починає проявляти увагу син прокурора області. Коли Костя повертається додому, щоб бути разом з коханою, то зіштовхується з інтригами та небезпеками.

"Невістка": дивіться онлайн 1 серію серіалу

"Одна родина"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 7.0/10

У серіалі розповідається про Оксану та Максима, які закохані одне в одного. Проте їхнє життя змінює війна: хлопець йде на фронт, а дівчина пообіцяла його дочекатися. Аж раптом Оксана дізнається, що коханий загинув.

"Одна родина": дивіться онлайн 1 серію серіалу

"Зворотний напрямок"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.7/10

Неочікувано у житті Дарини з'являється Роман – власник транспортної компанії, який переживає непростий період. Героям доводиться укласти шлюб, проте вони не кохають одне одного, а ненавидять.

Щодня Роман і Дарина зіштовхуються з новими викликами. Чи вдасться їм подолати страхи й образи та відчути кохання одне до одного?

"Зворотний напрямок": дивіться онлайн 1 серію серіалу