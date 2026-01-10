24 Канал розповість, які серіали подивитися, якщо сподобалась мелодрама "Промінь надії". Вона створена російською, тож наша редакція зібрала альтернативи українською мовою.
Що подивитися, якщо сподобався серіал "Промінь надії"?
"Невістка"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 4
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
Ольга – донька банкіра, яка зустрічається з Костею. Проте батько дівчини проти їхнього шлюбу, адже хлопець їм не рівня. Він прагне сподобатися майбутньому тестю, тож їде з міста, щоб отримати статус і стати заможним.
Тим часом до Ольги починає проявляти увагу син прокурора області. Коли Костя повертається додому, щоб бути разом з коханою, то зіштовхується з інтригами та небезпеками.
"Одна родина"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 4
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
У серіалі розповідається про Оксану та Максима, які закохані одне в одного. Проте їхнє життя змінює війна: хлопець йде на фронт, а дівчина пообіцяла його дочекатися. Аж раптом Оксана дізнається, що коханий загинув.
"Зворотний напрямок"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 16
- Рейтинг IMDb: 7.7/10
Неочікувано у житті Дарини з'являється Роман – власник транспортної компанії, який переживає непростий період. Героям доводиться укласти шлюб, проте вони не кохають одне одного, а ненавидять.
Щодня Роман і Дарина зіштовхуються з новими викликами. Чи вдасться їм подолати страхи й образи та відчути кохання одне до одного?
