24 Канал расскажет, какие сериалы посмотреть, если понравилась мелодрама "Луч надежды". Она создана на русском, поэтому наша редакция собрала альтернативы на украинском языке.

Что посмотреть, если понравился сериал "Луч надежды"?

"Невестка"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 6.7/10

Ольга – дочь банкира, которая встречается с Костей. Однако отец девушки против их брака, ведь парень им не ровня. Он стремится понравиться будущему тестю, поэтому уезжает из города, чтобы получить статус и стать богатым.

Тем временем к Ольге начинает проявлять внимание сын прокурора области. Когда Костя возвращается домой, чтобы быть вместе с любимой, то сталкивается с интригами и опасностями.

"Невестка": смотрите онлайн 1 серию сериала

"Одна семья"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 7.0/10

В сериале рассказывается об Оксане и Максиме, которые влюблены друг в друга. Однако их жизнь меняет война: парень уходит на фронт, а девушка пообещала его дождаться. Но вдруг Оксана узнает, что любимый погиб.

"Одна семья": смотрите онлайн 1 серию сериала

"Обратное направление"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.7/10

Неожиданно в жизни Дарьи появляется Роман – владелец транспортной компании, который переживает непростой период. Героям приходится заключить брак, однако они не любят друг друга, а ненавидят.

Ежедневно Роман и Дарья сталкиваются с новыми вызовами. Удастся ли им преодолеть страхи и обиды и почувствовать любовь друг к другу?

"Обратное направление": смотрите онлайн 1 серию сериала