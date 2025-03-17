Як зберегти стосунки після повернення з фронту: новий проєкт покаже історію родини ветерана

14 березня на платформі SWEET.TV вийшов новий випуск першого в Україні реаліті про родини військових – "Сюрприз для родини". Його можна переглянути безплатно.

У новому епізоді ведучі проєкту – військовослужбовець Даніель Салем та професійна психологиня Аліна Дейнека – допомагатимуть родині ветерана. Героями випуску стало подружжя Дмитра і Христини з Києва. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про проєкт "Сюрприз для родини".

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В проєкті "Сюрприз для родини" покажуть історію родини ветерана: подробиці

Їхня історія – це досвід випробувань, що випадають на долю багатьох українських сімей. Дмитро – ветеран війни, який добровольцем став на захист України під час повномасштабного вторгнення. Перебуваючи "на нулі", він втратив ногу, наступивши на міну. Після поранення Христина стала надійною опорою для чоловіка, прагнучи повернути родину до звичного життя.

Сьогодні Дмитро веде активний спосіб життя – з протезом він пірнає в басейні та займається в спортзалі. Але чоловік зізнається, що попри це він досі стикається з упередженим ставленням від оточення, якому бракує досвіду спілкування з ветеранами.

Ведучий проєкту Даніель Салем поділився своїм поглядом на цю проблему:

Зараз в нашому суспільстві не всі знають, як поводитись поруч із людьми з протезами чи важкими пораненнями. Часто їх уникають, ховають очі, адже просто не знають, як правильно спілкуватись з такими людьми. Це необхідно змінити. Я впевнений, що пояснювати таке треба з дитинства, що і роблять в багатьох інших країнах,

– каже військовослужбовець.



Проєкт "Сюрприз для родини" / Фото Пресслужба

Христина зізнається, що після повернення з фронту ставлення чоловіка до неї змінилось – він став більш холодним і черствим. Жінка повністю зосередилася на реабілітації коханого, часто забуваючи про власні потреби та внутрішній стан.

Дружинам військових дуже не вистачає визнання їх участі. Вони хочуть знати, що їхню допомогу бачать і помічають,

– говорить психологиня Аліна Дейнека.

У проєкті "Сюрприз для родини" Дмитро та Христина спробують відверто поговорити про свої почуття, а команда реаліті допомагатиме їм знайти нові точки опори у стосунках. Чи вдасться парі повернути емоційну близькість та відновити почуття? І який сюрприз чекатиме на подружжя в кінці випуску?

Дивіться соціальне реаліті "Сюрприз для родини" безплатно на платформі Національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV.