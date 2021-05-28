Перший секс, навчання та справжня дружба: 5 найкращих фільмів про випускний зі школи

Найстарші школярі сьогодні востаннє переступили поріг школи. Випускний – це завжди зворушливе та важливе свято для учнів. Дитинство закінчується, і разом з ним завершується ціла епоха. Редакція 24 обрала найкращі стрічки про школу, підліткове життя та події на випускному, які точно вас заставлять усміхнутися!
Перед дітьми – дорога в доросле життя. Як відсвяткувати випускний, так, щоб він запам’ятався – покажуть актори в нашій добірці фільмів. Гарного перегляду!
До теми Серіали 90-х, які хоча б раз дивився кожен із нас
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Список "Пішло воно"
Жанр: комедія
Рейтинг IMDb: 5,1
Оригінальна назва: The F**k-It List
Невдалий жарт Брета з друзями випадково переріс у підрив школи. Після цього його виганяють зі школи, а університети, що вже прийняли на навчання, – відмовили у вступі. На хвилі емоцій він ділиться списком певних речей у соціальній мережі, які він хотів би зробити по-іншому.
Список "Пішло воно" 2020: дивіться трейлер
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"Секс-контроль"
Жанр: комедія
Рейтинг IMDb: 6,2
Оригінальна назва: Blockers
Що робити, якщо твої діти вже стоять на порозі дорослого життя? Звичайно ж, як і всі турботливі батьки, оберігати їх від усього найгіршого. Три дівчинки-підлітка готуються до однієї з найважливіших подій у їхніх життях – випускного у школі. Там вони планують позбутися цноти, дати старт своєму дорослому життю.
"Секс-контроль" 2018: дивіться трейлер
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"Татові знову 17"
Жанр: комедія
Рейтинг IMDb: 6,4
Оригінальна назва: 17 Again
Історія пригод батька родини Майка О’Донелла, який одного ранку прокидається 17-річним підлітком та поступає до тієї ж школи, що його власні діти.
"Татові знову 17" 2009: дивіться трейлер
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"Американський пиріг: Правила для дівчат"
Жанр: комедія
Рейтинг IMDb: 3,8
Оригінальна назва: American Pie Presents: Girls' Rules
Енні, Кайла, Мішель і Стефані вирішують приборкати свою дівочу силу і об'єднатися, щоб отримати те, що вони хочуть в останній рік старшої школи.
"Американський пиріг: Правила для дівчат" 2020: дивіться трейлер
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"Переваги скромників"
Жанр: драма, мелодрама
Рейтинг IMDb: 8
Оригінальна назва: The Perks of Being a Wallflower
Історія про Чарлі, першокурсника в Піттсбурзі, сором’язливого і непопулярного. У фільмі – теми насильства, підліткового сексу, перехідного віку, наркотиків і суїциду, увага акцентується на дилемі пасивності і пристрасті. На наших очах Чарлі дорослішає, змінюється коло його спілкування та світогляд.
"Переваги скромників" 2012: дивіться онлайн