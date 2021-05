Перший секс, навчання та справжня дружба: 5 найкращих фільмів про випускний зі школи

Найстарші школярі сьогодні востаннє переступили поріг школи. Випускний – це завжди зворушливе та важливе свято для учнів. Дитинство закінчується, і разом з ним завершується ціла епоха. Редакція 24 обрала найкращі стрічки про школу, підліткове життя та події на випускному, які точно вас заставлять усміхнутися!

Перед дітьми – дорога в доросле життя. Як відсвяткувати випускний, так, щоб він запам’ятався – покажуть актори в нашій добірці фільмів. Гарного перегляду!

Список "Пішло воно"

The F**k-It List

2020комедія5,1

Невдалий жарт Брета з друзями випадково переріс у підрив школи. Після цього його виганяють зі школи, а університети, що вже прийняли на навчання, – відмовили у вступі. На хвилі емоцій він ділиться списком певних речей у соціальній мережі, які він хотів би зробити по-іншому.

Список "Пішло воно" 2020: дивіться трейлер

"Секс-контроль"

Blockers

2018комедія6,2

Що робити, якщо твої діти вже стоять на порозі дорослого життя? Звичайно ж, як і всі турботливі батьки, оберігати їх від усього найгіршого. Три дівчинки-підлітка готуються до однієї з найважливіших подій у їхніх життях – випускного у школі. Там вони планують позбутися цноти, дати старт своєму дорослому життю.

"Секс-контроль" 2018: дивіться трейлер

"Татові знову 17"

17 Again

2009комедія6,4

Історія пригод батька родини Майка О’Донелла, який одного ранку прокидається 17-річним підлітком та поступає до тієї ж школи, що його власні діти.

"Татові знову 17" 2009: дивіться трейлер

"Американський пиріг: Правила для дівчат"

American Pie Presents: Girls' Rules

2020комедія3,8

Енні, Кайла, Мішель і Стефані вирішують приборкати свою дівочу силу і об'єднатися, щоб отримати те, що вони хочуть в останній рік старшої школи.

"Американський пиріг: Правила для дівчат" 2020: дивіться трейлер

"Переваги скромників"

The Perks of Being a Wallflower

2012драма, мелодрама

Історія про Чарлі, першокурсника в Піттсбурзі, сором’язливого і непопулярного. У фільмі – теми насильства, підліткового сексу, перехідного віку, наркотиків і суїциду, увага акцентується на дилемі пасивності і пристрасті. На наших очах Чарлі дорослішає, змінюється коло його спілкування та світогляд.

"Переваги скромників" 2012: дивіться онлайн