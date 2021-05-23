Редакція Кіно 24 зібрала для вас найкращих 8 картин, які точно вам сподобаються. Беріть з собою рідних, коханих, друзів і гайда у кіно!

Читайте ТОП-8 найкращих комедій травня на Netflix

"Круелла"

Дата прем'єри: 27 травня 2021 року

Сценарій написаний на основі історії героїні роману Доді Сміт 1956 року "101 далматинець" та однойменного мультфільму Disney 1961 року. Події фільму відбуваються у 1970-х роках у Лондоні, серед революції панк-року. Головна героїня – молода прихильниця на ім'я Естелла (Емма Стоун), розумна і креативна дівчина, має намір створити собі ім'я своїми дизайнерськими ідеями. Одного разу нюх Естелли на моду привертає увагу Баронеси фон Геллман (Емми Томпсон), легенди моди. Їхні стосунки змусять Естеллу прийняти свою нечестиву сторону і стати модною, але мстивою Круеллою де Вілль.

"Круелла" 2021: дивитись трейлер онлайн

"Тихе місце-2"

Дата прем’єри: 27 травня 2021 року

На екрани повертається один з найуспішніших трилерів останніх років — фільм Джона Красінскі "Тихе місце". Перша частина вийшла у 2018 році: тоді фантастична історія про апокаліпсис, де страшні монстри вбивають людей, знаходячи їх по звуках, очолила рейтинг найкращих фільмів року й зібрала в прокаті понад 340 мільйонів доларів, тоді як витрати на виробництво становили 17 мільйонів доларів. Цього року виходить друга частина, що продовжує оповідь першого фільму. Головну роль у фільмі знову грає Емілі Блант.

"Тихе місце-2" 2021: дивіться трейлер

"Ми є Ми поруч"

Дата прем’єри: 8 липня 2021 року

"Ми є Ми поруч" – перший фільм Романа Балаяна після майже 12-річної творчої перерви, а також його перша українськомовна стрічка. Картина розповідає про раптову зустріч хірурга та загадкової дівчини, яка перевертає їхні життя та наповнює їх глибокими почуттями. Вони стають сенсом одне для одного та готові боротися за своє щастя проти всього світу.

"Ми є Ми поруч" 2021: дивіться трейлер

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"Чорна вдова"

Дата прем’єри: 8 липня 2021 року

Події фільму відбуватимуться після фільму "Перший месник: Протистояння". Це перша повнометражна стрічка 4 фази кіновсесвіту Marvel. За сюжетом, Наташа Романова змушена буде пригадати своє минуле та вирушити до місця своїх тренувань – "Червоної кімнати". Виявиться, що її близькі були втягнуті до небезпечної змови. Зокрема, мова йде про сестру Елену, Олексія, відомого як Червоний вартовий, і Меліну. Всім загрожує небезпека, тому Чорна вдова допоможе їм та спробує знищити табір підготовки таких же безжальних вбивць, як вона. Противниками супергероїні буде небезпечний Наглядач (Тоні Мастерс), а також найманці із КДБ, які володіють такими ж навичками, як і Чорна вдова.

"Чорна вдова" 2021: дивіться трейлер

"Загін самогубців: Місія навиліт"

Дата прем’єри: 5 серпня 2021 року

Влітку на нас чекає зустріч із другою частиною вже всіма улюбленої картини "Загін самогубців". У локбастері події відбуваються у Бель Рів – небезпечній в’язниці з найвищим рівнем смертності. Ув’язнені збираються в загін X і вирушають на острів Корто Мальтезе, щоб зруйнувати Йотунгейм, в’язницю й лабораторію, де експериментують над людьми. Судячи з трейлера, буде ненудно.

"Загін самогубців: Місія навиліт" 2021: дивіться трейлер

"Закляття 3: За велінням диявола

Дата прем’єри: 3 червня 2021 року

Кінострічка розповідає моторошну історію терору, вбивства і невідомого зла, яке шокувало навіть головних героїв – досвідчених дослідників паранормальних сил Еда і Лорейн Уоррен (прототипи цих героїв розслідують паранормальні ситуації). Усе починається з боротьби за душу хлопчика.

В основі сюжету – книга "Диявол в Коннектикуті". Видання вийшло в 1983 році та зображує життя Арне Шайєн Джонсон, яка вбила свого домовласника.

"Закляття 3: За велінням диявола" 2021: дивіться трейлер

Серіал "Люпен" 2 сезон

Дата прем’єри: 11 червня 2021 року

Серіал розповідає історію про чоловіка на ім'я Ассан Діоп (Омар Сі), батько якого був несправедливо засуджений за спробу вкрасти кольє королеви Марії-Антуанетти. Тому Ассан вибудовує інтелектуально озброєну помсту у стилі відомого джентльмена-грабіжника Арсена Люпена.

Поступово у серіалі розкривається незвична історія кохання головного героя, а тому всі глядачі вболівають за злодія, не зважаючи на те, що той порушує всі закони. Ймовірно, цьому сприяє харизматичність актора Омара Сі, який неперевершено вжився в роль цього персонажа.

Серіал "Люпен" 2 сезон: дивіться трейлер

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"Пороховий коктейль"

Дата прем’єри: 15 липня 2021

Глядачам підготували історію про дівчину Сем (Карен Гіллан), яка вирішила піти шляхом своєї матері (Ліна Гіді) і стала професійним кілером. Головна героїня зустрічає маленьку дівчинку (Хлое Коулман), на яку полюють ватажки банди. Сем намагається врятувати дитину, але для цього змушена зустрітися з рідною матір'ю, яка залишила її в дитинстві.

"Пороховий коктейль" 2021: дивіться трейлер онлайн

Прем’єри літа 2021 року

Редакція Кіно 24 також підготувала для вас список усіх літніх прем’єр, щоб ви точно мали з чого вибрати, Гарного перегляду!

Червень

3 червня

"Злодюжки всього світу"

"Коп на драйві"

"Янгол помсти"

"Легенда про піаніста"

10 червня

"Спіріт: Дикий мустанг"

"На висотах Нью-Йорка"

"Поганці"

"Острів Гренд-Айл"

"Пролітаючи над гніздом зозулі"

"Голос місяця"

17 червня

"Форсаж 9: Нестримна сага"

"Лука"

"Хижаки"

"Жахи"

"Окупація: Місій "Дощ"

"Битва світів"

24 червня

"Тілоохоронець дружини кілера"

"Руфус. Хроніки чарівної країни"

"Віктор_Робот"

25 червня

"Льодовий дрифт"

Липень

1 липня

"Судна ніч назавжди"

"Кохання, пристрасть та стволи"

"У пастці"

"Рок Дог 2"

"Школа хороших дружин"

8 липня

"Кращий стрілець: Меверік"

15 липня

"Незвідане: Удача Дрейка"

"Космічний джем: Нові легенди"

"Смертельний лабіринт 2"

"Володарі вулиць"

"Четвертий"

"Полі"

22 липня

"Монстри на канікулах"

"Пульс"

"Коротко кажучи"

Серпень

12 серпня

"Персонаж"

"Наш батько"

19 серпня

"Донька короля"

"Ремінісценція"

24 серпня

"Червоний. Без лінії фронту"

26 серпня