Редакция Кино 24 собрала для вас лучших 8 картин, которые точно вам понравятся. Берите с собой родных, любимых, друзей и айда в кино!

Читайте ТОП-8 лучших комедий мая на Netflix

"Круэлла"

Дата премьеры: 27 мая 2021 года

Сценарий написан на основе истории героини романа Доди Смит 1956 года "101 далматинец" и одноименного мультфильма Disney 1961 года. События фильма происходят в 1970-х годах в Лондоне, среди революции панк-рока. Главная героиня – молодая поклонница по имени Эстелла (Эмма Стоун), умная и креативная девушка, намерена создать себе имя своими дизайнерскими идеями. Однажды модное чутье Эстеллы привлекает внимание баронессы фон Хельман (Эмма Томпсон), легенды моды. Их отношения заставят Эстеллу принять свою нечестивую сторону и стать модной, но мстительной Круэллой де Вилль.

"Круэлла" 2021: смотреть трейлер онлайн

"Тихое место 2"

Дата премьеры: 27 мая 2021 года

На экраны возвращается один из самых успешных триллеров последних лет – фильм Джона Красински "Тихое место". Первая часть вышла в 2018 году: тогда фантастическая история об апокалипсисе, где страшные монстры убивают людей, находя их по звукам, возглавила рейтинг лучших фильмов года и собрала в прокате более 340 миллионов долларов, тогда как затраты на производство составили 17 миллионов долларов. В этом году выходит вторая часть, продолжающая повествование первого фильма. Главную роль в фильме снова играет Эмили Блант.

"Тихое место 2" 2021: смотрите трейлер

" Мы есть Мы рядом "

Дата премьеры: 8 июля 2021 года

"Мы есть Мы рядом" – первый фильм Романа Балаяна после почти 12-летнего творческого перерыва, а также его первая украиноязычная лента. Картина рассказывает о внезапной встрече хирурга и загадочной девушки, которая переворачивает их жизни и наполняет их глубокими чувствами. Они становятся смыслом друг для друга и готовы бороться за свое счастье против всего мира.

"Мы есть Мы рядом" 2021: смотрите трейлер

Читайте также 5 замечательных французских комедий, с которыми не соскучишься: подборка

"Чёрная Вдова"

Дата премьеры: 8 июля 2021 года

События фильма будут происходить после фильма "Первый мститель: Противостояние". Это первая полнометражная лента 4 фазы киновселенной Marvel. По сюжету, Наташа Романова вынуждена будет вспомнить свое прошлое и отправиться к месту своих тренировок – "Красной комнате". Окажется, что ее близкие были втянуты в опасный заговор. В частности, речь идет о сестре Елене, Алексее, известном как Красный Страж, и Мелине. Всем грозит опасность, поэтому Чёрная вдова поможет им и попытается уничтожить лагерь подготовки таких же безжалостных убийц, как она. Противниками супергероини будет опасный Надзиратель (Тони Мастерс), а также наемники из КГБ, обладающие такими же навыками, как и Чёрная вдова.

"Чёрная вдова" 2021: смотрите трейлер

"Отряд самоубийц: Миссия навылет"

Дата премьеры: 5 августа 2021 года

Летом нас ждет встреча со второй частью уже всеми любимой картины "Отряд самоубийц". В блокбастере события происходят в Белль Рив – опасной тюрьме с самым высоким уровнем смертности. Заключенные собираются в отряд X и отправляются на остров Корто Мальтезе, чтобы разрушить Йотунхейм, тюрьму и лабораторию, где экспериментируют над людьми. Судя по трейлеру, будет нескучно.

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" 2021: смотрите трейлер

"Заклятие 3: По воле дьявола"

Дата премьеры: 3 июня 2021 года

Кинолента рассказывает жуткую историю террора, убийства и неизвестного зла, которое шокировало даже главных героев – опытных исследователей паранормальных сил Эда и Лоррейн Уорренов (прототипы этих героев расследуют паранормальные ситуации). Все начинается с борьбы за душу мальчика.

В основе сюжета – книга "Дьявол в Коннектикуте". Издание вышло в 1983 году и изображает жизнь Арне Шайенна Джонсона, который убил своего домовладельца.

"Заклятие 3: По воле дьявола" 2021: смотрите трейлер

Сериал "Люпен" 2 сезон

Дата премьеры: 11 июня 2021 года

Сериал рассказывает историю о мужчине по имени Ассан Диоп (Омар Си), отец которого был несправедливо осужден за попытку украсть колье королевы Марии-Антуанетты. Поэтому Ассан выстраивает интеллектуально вооруженную месть в стиле известного джентльмена-грабителя Арсена Люпена.

Постепенно в сериале раскрывается необычная история любви главного героя, а потому все зрители болеют за вора, несмотря на то, что тот нарушает все законы. Вероятно, этому способствует харизматичность актера Омара Си, который великолепно вжился в роль этого персонажа.

Сериал "Люпен" 2 сезон: смотрите трейлер

К теме Лучшие украинские сериалы для длительных выходных

"Пороховой коктейль"

Дата премьеры: 15 июля 2021

Зрителям подготовили историю о девушке Сэм (Карен Гиллан), которая решила пойти по пути своей матери (Лина Гиди) и стала профессиональным киллером. Главная героиня встречает маленькую девочку (Хлое Коулман), на которую охотятся главари банды. Сэм пытается спасти ребенка, но для этого вынуждена встретиться с родной матерью, которая оставила ее в детстве.

"Пороховой коктейль" 2021: смотрите трейлер онлайн

Премьеры лета 2021 года

Редакция кино 24 также подготовила для вас список всех летних премьер, чтобы вы точно имели из чего выбрать, хорошего просмотра!

Июнь

3 июня

"Воришки всего мира"

"Коп на драйве"

"Ангел мести"

"Легенда о пианисте"

10 июня

"Спирит: Дикий мустанг"

"На высотах Нью-Йорка"

"Поганцы"

"Остров Грэнд-Айл"

"Пролетая над гнездом кукушки"

"Голос Луны"

17 июня

"Форсаж 9: Нестримна сага"

"Лука"

"Хищники"

"Ужасы"

"Оккупация: Миссий" Дождь"

"Битва миров"

24 июня

"Телохранитель жены киллера"

"Руфус. Хроники волшебной страны"

"Виктор_робот"

25 июня

"Ледовый дрифт"

Июль

1 июля

"Судна ночь навсегда"

"Любовь, страсть и стволы"

"В ловушке"

"Рок Дог 2"

"Школа хороших жен"

8 июля

"Лучший стрелок: Мэверик"

15 июля

"Неизведанное: Удача Дрейка"

"Космический джем: Новые Легенды"

"Смертельный лабиринт 2"

"Властители улиц"

"Четвертый"

"Поли"

22 июля

"Монстры на каникулах"

"Пульс"

"Коротко"

Август

12 августа

"Персонаж"

"Наш отец"

19 августа

"Дочь короля"

"Реминисценция"

24 августа

"Красный. Без линии фронта"

26 августа