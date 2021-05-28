Первый секс, обучение и настоящая дружба: 5 лучших фильмов о выпускном из школы

Старшие школьники сегодня в последний раз переступили порог школы. Выпускной – это всегда трогательный и важный праздник для учеников. Детство заканчивается, и вместе с ним завершается целая эпоха. Редакция 24 выбрала лучшие ленты о школе, подростковой жизни и событиях на выпускном, которые точно вас заставят улыбнуться!
Перед детьми – дорога во взрослую жизнь. Как отметить выпускной, чтобы он запомнился – покажут актеры в нашей подборке фильмов. Хорошего просмотра!
К теме Сериалы 90-х, которые хотя бы раз смотрел каждый из нас
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Список "Гори все огнем"
Жанр: комедия
Рейтинг IMDb: 5,1
Оригинальное название: The F**k-It List
Неудачная шутка Брета с друзьями случайно переросла в подрыв школы. После этого его выгоняют из школы, а университеты, уже принявшие на обучение, – отказали во поступлении. На волне эмоций он делится списком определенных вещей в социальной сети, которые он хотел бы сделать по-другому.
Список "Гори все огнем" 2020: смотрите трейлер
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"Секса не будет!!"
Жанр: комедия
Рейтинг IMDb: 6,2
Оригинальное название: Blockers
Что делать, если твои дети уже стоят на пороге взрослой жизни? Конечно же, как и все заботливые родители, оберегать их от всего худшего. Три девочки-подростка готовятся к одному из важнейших событий в их жизнях – выпускному в школе. Там они планируют избавиться от девственности, дать старт своей взрослой жизни.
"Секса не будет!!" 2018: Смотрите трейлер
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"Папе снова 17"
Жанр: комедия
Рейтинг IMDb: 6,4
Оригинальное название: 17 Again
История приключений отца семьи Майка О'Донелла, который однажды утром просыпается 17-летним подростком и поступает в ту же школу, что его собственные дети.
"Папе снова 17" 2009: смотрите трейлер
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"Американский пирог представляет: Правила для девочек"
Жанр: комедия
Рейтинг IMDb: 3,8
Оригинальное название: American Pie Presents: Girls' Rules
Энни, Кайла, Мишель и Стефани решают обуздать свою девичью силу и объединиться, чтобы получить то, что они хотят в последний год старшей школы.
"Американский пирог: Правила для девочек" 2020: смотрите трейлер
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"Хорошо быть тихоней"
Жанр: драма, мелодрама
Рейтинг IMDb: 8
Оригинальное название: The Perks of Being a Wallflower
История о Чарли, первокурснике в Питтсбурге, стеснительном и непопулярном. В фильме – темы насилия, подросткового секса, переходного возраста, наркотиков и суицида, внимание акцентируется на дилемме пассивности и страсти. На наших глазах Чарли взрослеет, меняется круг его общения и мировоззрение.
"Хорошо быть тихоней" 2012: смотрите онлайн