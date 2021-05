Перед детьми – дорога во взрослую жизнь. Как отметить выпускной, чтобы он запомнился – покажут актеры в нашей подборке фильмов. Хорошего просмотра!

The F**k-It List

Неудачная шутка Брета с друзьями случайно переросла в подрыв школы. После этого его выгоняют из школы, а университеты, уже принявшие на обучение, – отказали во поступлении. На волне эмоций он делится списком определенных вещей в социальной сети, которые он хотел бы сделать по-другому.

Список "Гори все огнем" 2020: смотрите трейлер

Что делать, если твои дети уже стоят на пороге взрослой жизни? Конечно же, как и все заботливые родители, оберегать их от всего худшего. Три девочки-подростка готовятся к одному из важнейших событий в их жизнях – выпускному в школе. Там они планируют избавиться от девственности, дать старт своей взрослой жизни.

"Секса не будет!!" 2018: Смотрите трейлер

17 Again

История приключений отца семьи Майка О'Донелла, который однажды утром просыпается 17-летним подростком и поступает в ту же школу, что его собственные дети.

"Папе снова 17" 2009: смотрите трейлер

Энни, Кайла, Мишель и Стефани решают обуздать свою девичью силу и объединиться, чтобы получить то, что они хотят в последний год старшей школы.

"Американский пирог: Правила для девочек" 2020: смотрите трейлер

The Perks of Being a Wallflower