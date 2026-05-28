Помер французький актор, який зіграв роль у культовому серіалі "Емілі в Парижі"

У кіносвіті чергова втрата. З життя пішов актор П'єр Дені, який зіграв роль у популярному серіалі "Емілі в Парижі".

На момент смерті йому було 69 років. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Помер французький актор П'єр Дені

П'єр Дені, відомий широкій аудиторії завдяки ролі генерального директора модного гіганта JVMA та батька Ніколаса Де Леона в серіалі "Емілі в Парижі", помер через ускладнення бічного аміотрофічного склерозу.

Це захворювання нервової системи, з яким актор боровся впродовж останніх кількох років. Про це писало видання TF1 Info.

Смерть також підтвердили доньки покійного актора.

З глибоким потрясінням ми повідомляємо про смерть П'єра Дені, яка сталася після раптового та тяжкого випадку БАС,

– зазначили доньки.

Що варто знати про творчість П'єра Дені?

П'єра Дені глядачі могли знати не лише за роллю в "Емілі в Парижі". У його творчому доробку – понад 100 фільмів і серіалів.

Серед них – "Життя прекрасне", "Завтра належить нам", "Фабіо Монтале", "Інше життя" та багато інших.

Світла пам'ять талановитому французькому актору.